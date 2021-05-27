В России к 2024 году ожидается рост рынка облачного гейминга в 14,8 раза

Объем российского рынка облачного гейминга в 2024 году составит $68 млн, рост по сравнению с 2020 годом ($4,6 млн) составит 14,8 раза, а среднегодовой темп роста будет на уровне 94%, сообщает исследование, проведенное PwC в России совместно с сервисом GFN.RU.

Авторы исследования прогнозируют, что в мире рынок облачного гейминга будет расти почти теми же среднегодовыми темпами, что и российский - 94,4%. По их оценкам, глобальный облачный рынок на современном этапе находится на этапе зарождения, в связи с чем для него характерен кратный рост от года к году. По оценкам аналитиков, в 2024 году он составит $6,67 млрд против $500 млн по итогам 2020 года.

«2020 год стал очень важным периодом для рынка облачного гейминга. В этот период произошло много событий, которые могут сильно повлиять на развитие рынка в перспективе 5-10 лет», - сообщают исследователи. Среди важных факторов они называют «появление новых привлекательных высокобюджетных игр, влияние пандемии, развитие видеостриминговых технологий и способов передачи контента». Однако главным стимулом для роста данного сегмента специалисты называют возможность избежать высоких трат на покупку ПК и консолей для новых игр с высоким уровнем визуального качества.

Основные драйверы и тренды российского рынка связаны с общемировыми, но есть и свои особенности, которые влияют на рост облачного гейминга в стране, в частности высокий интерес к рынку со стороны крупных локальных игроков, говорится в исследовании. В России к настоящему моменту подразделения облачного гейминга открыли такие крупные платформы, как Mail.ru (сервис My.Games), МТС и Сбербанк (сервис SberPlay). Сервисы пока работают в режиме бета-тестирования.

