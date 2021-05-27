В России за сутки выявлено более 9 тыс. новых случаев COVID

В России за сутки выявлено 9 039 новых больных коронавирусной инфекцией, передает оперштаб. Нарастающим итогом в стране за все время выявлено 5 035 207 случаев ковид (+0,18%). Выписаны из российских больниц 9 759 человек, в общей сложности выздоровели 4 651 849 россиян. Доля выписанных пациентов возросла до уровня 92,4% от общего числа заразившихся. Лечение продолжают 263 356 человек. Скончались от инфекции 402 пациента против 406 днем ранее. Всего число безвозвратных потерь достигло 120 002 человека.

Москва остается на первом месте среди регионов по заболеваемости коронавирусом. В столице 3 105 новых больных, в общей сложности в городе было выявлено 1 167 122 случая коронавируса. В пятерку вошли Санкт-Петербург (+ 836 случаев), Московская область (+735), Ростовская область (+184) и Воронежская область (+149).

Наименьшие темпы суточного прироста зафиксированы в Республике Тыва, Еврейской автономной области, Республике Северная Осетия-Алания (по 4 случая), в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае, Амурской области (+5), в Чукотском автономном округе не выявлено ни одного заболевшего.

