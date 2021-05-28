Акции дня: трейдеры скупают акции «Фосагро» перед дивотсечкой

Лучше рынка торговались акции компании «Фосагро» по итогам дневной сессии на Мосбирже в пятницу, 28 мая. За день бумаги подорожали на +3,40% до 4 652 рублей за акцию.

Ранее стало известно, что дивиденды по итогам 2020 года составят 63 рубля на акцию или 21 рубль на глобальную депозитарную расписку (GDR). Закрытие реестра состоится 7 июня, последняя возможность купить акции с «дивами» будет у трейдеров 3 июня.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,22% до 3730,55 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,01% до 1603,79 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:08 мск составила 69,38 долларов за баррель (+0,26%). Российская валюта укреплялась – 73,27 рублей за доллар.