Диетолог назвала самый полезный для организма напиток

Самым полезным для человека напитком является вода из-за свойства выводить водорастворимые токсины, которые вырабатываются нашим организмом, рассказала изданию «Звезда» член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер.

Именно достаточное потребление воды позволяет очистить организм от продуктов жизнедеятельности. Похожим эффектом обладает слабозаваренный зеленый чай. А вот кофе и крепкий чай, наоборот, выводят из организма полезные вещества, так как обладают мочегонными свойствами, напоминает медик. Она советует после употребления этих напитков допить немного воды, чтобы компенсировать убыток.

Также полезным может быть собственноручно сваренный какао на молоке, из какао-порошка и с ограниченным количеством сахара, добавляет Деккер. Она уточняет, что искусственный какао, который заливают кипятком, скорее навредит организму из-за большого содержания сахари и эмульгаторов.

Ранее диетологи предостерегли от чрезмерного употребления кофе в жару. Напиток не только повышает давление, что не полезно в теплое время года, но и способен обезвоживать организм. Врачи советуют выпивать летом не более одной чашки кофе в день.