Доктор Мясников рассказал о новой смертоносной пандемии, накрывшей человечество

Известный российский врач и телеведущих Александр Мясников рассказал о новой смертоносной пандемии, которая уже накрыло человечество.

По словам специалиста, речь идёт распространение избыточного веса и ожирения. Как считает он, это приобрело характер пандемии, от последствий которой умирают намного чаще, чем от COVID-19, передаёт РИА Новости.

«Да, сейчас от ожирения умирает значительно больше людей, чем от коронавируса. COVID поставил весь мир на колени, а потом в коленно-локтевое положение, а на самом деле, если там 1,5-2 млн смертей ежегодно, то от болезней, связанных с ожирением на Земле каждые 12 месяцев умирают десятки миллионов человек», – пояснил Мясников.

Среди недугов, причиной которых могут стать лишние килограммы, врач назвал онкологические заболевания, инсульты, инфаркты и сахарный диабет. Всего, как подчеркнул специалист, из 70 млн ежегодных смертей в мире большая часть вызвана как раз болезнями, связанными с ожирением.

«На сегодняшний день уже 47% населения Земли имеют проблемы с лишним весом, а каждый десятый страдает от ожирения. Для контроля веса есть специальный показатель – индекс массы тела. И если его значение выше 25, то у человека уже ожирение», – рассказал доктор.

Мясников также перечислил заболевания, которые провоцирую набор лишних килограммов. По его словам, это гипотериоз (снижение функций щитовидной железы), а также синдром поликистоза яичников, когда яичники покрываются кистами, а у женщин растут усы и там идёт резистентность к инсулину. Кроме того, избыток стероидных гормонов тоже ведет к набору лишнего веса.

«Есть и другие недуги, которые могут привести к ожирению. Это, например, депрессия, лечение диабета некоторыми препаратами. Но в 99% случаев следует искать причины набора веса в принципах питания, которые закладываются в детстве», – резюмировал доктор Мясников.

Ранее сообщалось, что Мясников назвал самый главный фактор риска для развития инсульта и инфаркта. По мнению специалиста, это избыточный вес, диабет, повышение сахара и жирового обмена.