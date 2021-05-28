Эксперт рассказал, как меньше платить за бензин

Для того, чтобы уменьшить траты на бензин следует соблюдать несколько важных правил, рассказал агентству «Прайм» экономический эксперт Роман Алеев.

Специалист напоминает, что для начала следует проверить свою машину, поскольку технически исправный автомобиль, без протечек и дефектов будет расходовать меньше топлива. Также не стоит забывать проверять давление в шинах.

«Не забывайте следить за давлением шин: чем меньше они накачаны, тем выше нагрузка на двигатель, а он в свою очередь потребляет много топлива», - подчеркивает Алеев. Также следует регулярно менять загрязненные воздушные фильтры и пользоваться только проверенными заправками топлива.

Не следует забывать и о весе машины, поскольку более тяжелый автомобиль расходует больше топлива. Возможно, вам нужно снять багажник на крыше или разгрузить забитый задний багажник, для облегчения автомобиля и, как результат, снижения расходов на бензин.