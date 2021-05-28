Электричество Крыму даст «Ростех» вместо «Сименса»

К лету 2023 года на теплоэлектростанции «Ударная» в Крымском районе Краснодарского края будет завершена установка российской инновационной турбины ГТЭ-110М мощностью 110 МВт, сообщает ТАСС. А уже к осени должно быть обеспечено проведение пуско-наладочных работ.

Этой информацией поделился с агентством глава департамента инвестиций Краснодарского края Василий Воробьев.

«Турбина имеет сравнительно низкий расход топлива, что обеспечивает уменьшение себестоимости полученной энергии. Начало строительства блока запланировано на апрель 2022 года, продолжительность работ, согласно планам инвестора, — 19 месяцев», сообщил он и подчеркнул, что введение турбины направлено на поддержание стабильной работы энергосистемы Крымского полуострова.

ГТД-110М сегодня является единственной отечественной разработкой, обеспечивающей мощность 90—130 МВт, рассказал Воробьев. На текущий момент в рамках проекта выполнено устройство основного объема подземных инженерных коммуникаций, фундаментов зданий и сооружений первых трех этапов строительства, возведены каркасы основных корпусов. Начат монтаж основного технологического оборудования.

Газовая турбина мощностью 110 мВт — первый российский проект подобного плана, говорит руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Особенно интересен он тем, что имеет относительно невысокий топливный расход — гипотетически это может снизить платежи для физических лиц и предприятий, который будут подключены к ТЭС «Ударная».

Разработка турбины началась после того, как концерн Siemens под угрозой санкций отказался от поставок оборудования на объекты, связанные с энергообеспечением Крыма, напоминает Коган. Концерн вынужден был подать иски о возвращении оборудования, которое планировалось к поставке в Тамань, но в результате оказалось на полуострове. Нужно отметить, что работу в России Siemens не свернул, отказавшись только от работы с Крымом. Вполне возможно, полагает эксперт, что специалисты концерна консультировали «Ростех» в процессе разработки ГТД-110М. Так или иначе,

сам факт разработки и производства техники такого уровня в России — очень позитивный момент. После ввода новой турбины на ТЭС «Ударная» опыт можно распространять на другие регионы, тем самым снижая себестоимость производства энергии.

Что же касается Крыма, то полуостров уже обеспечен электроэнергией на неплохом уровне — примерно 900 мВт, напоминает Коган. Но этого объема мощности хватает не всегда, поэтому есть необходимость в возведении объектов, подобных «Ударной», а также проработка вариантов извлечения энергии из возобновляемых источников — ветра, солнца, энергии волн. В перспективе Крым вполне способен стать передовым регионом в этом плане, полагает эксперт. Это положительно скажется на счетах за энергию, поскольку ее себестоимость существенно снизится — как минимум на 20—30%.

Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов указывает: строительство ТЭС «Ударная» является частью стратегии, реализация которой призвана обеспечить энергоснабжения юга России — в том числе и Крымского полуострова. Покрытие неизбежного дефицита мощности потребляемой электроэнергии, который в регионе уже к 2026 году прогнозируют в размере не менее 496 МВт, одна «Ударная» обеспечить не сможет. Поэтому предполагается дополнительное усиление Таврической ТЭС, построенной в 2019 году, но введенной без схемы выдачи мощности; кроме этого, в Крыму уже построены Сакская ТЭЦ на 120 МВт, а также КрымТЭЦ Петра Нидзельского.

Примечательно, что изначально «Ударная» была рассчитана на 500 МВт, говорит эксперт. Решение об установке вместо двух ранее планировавшихся турбин одной инновационной ГТД-110М полностью отечественного производства увеличит мощность станции до 550 МВт, и это, конечно же будет большим плюсом для региона. Однако, отмечает эксперт, замена оборудования в проекте сдвинула сроки его сдачи на 2024 год, что было негативно воспринято потребителями электроэнергии. В частности, Совет рынка не одобрил перенос сроков запуска ТЭС, который потребовал бы от потребителей, ожидавших сдачи объекта к определенному времени, добирать энергию с других объектов, неся дополнительные расходы.

Так или иначе, оператор «Ударной» уже не откажется от решения устанавливать одну турбину вместо двух, уверен Антонов. И теперь участникам рынка нужно будет искать пути к решению, которое бы устроило всех. Вероятнее всего, именно по этой причине срок готовности к проведению пуско-наладочных работ сдвинулся с 2024 на осень 2023 года.