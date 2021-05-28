En+ Group выплатит стипендии будущим производственникам

En+ Group запустит новую федеральную стипендиальную программу. Об этом компания рассказала в ходе онлайн-конференции, которая прошла при участии директора En+ Group по персоналу и представителей партнерских университетов.

Внедрение программы преследует сразу несколько целей: выявить и поддержать одаренных студентов, усилить кадровый потенциал регионов России, а также укрепить партнерские связи с высшими и средними учебными заведениями.

«Это уникальная стипендиальная программа, которая дает возможность студентам из регионов претендовать на достаточно серьезные стипендии», — отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом En+ Group Наталья Альбрехт.

Участниками программы на первых этапах станут студенты очной формы обучения профильных высших и средних специальных учебных заведений, обучающиеся по направлениям энергетики и металлургии — учебные заведения должны иметь государственную аккредитацию по данным специальностям. В дальнейшем в стипендиальную программу планируется включить медицинское и педагогическое направление.

«Так, регионы нашего присутствия получат новых сильных специалистов не только на производстве, но и в социальной сфере», — подчеркнула Альбрехт.

Тесное сотрудничество с вузами для поиска и подготовки лучших студентов — важная часть кадровой политики компании, приоритеты которой определил основатель Группы и общественный деятель Олег Дерипаска. Среди партнеров En+ Group — лучшие вузы России, такие как МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, Сибирский Федеральный Университет, Иркутский Научно-Исследовательский Технический Университет, Нижегородский Технический Университет им. Алексеева и многие другие.

Наталья Альбрехт также напомнила, что En+ Group давно сотрудничает с некоторыми университетами и ведет значимые образовательные программы. К примеру, уже более 10 лет в Иркутске работает корпоративный учебно-исследовательский центр, созданный совместно с Иркутским Научно-Исследовательским Техническим Университетом. За время существования этой программы из стен университета выпущено более 300 специалистов, большинство из которых продолжает работать на энергетических предприятиях En+ Group.

Альбрехт также рассказала о проекте «Академия IT», стартовавшем в марте этого года:

«IT всегда почему-то ассоциируется только с технологичными digital-гигантами, но внутри нашей группы для юных IT-специалистов есть не менее интересные, и зачастую более сложные задачи, потому мы и начали реализовывать такой проект. В этом году мы набрали первый поток из 118 человек. Мы надеемся, что через 2 года, когда завершится обучение этого потока, они захотят работать в нашей компании. Помощь в трудоустройстве мы гарантируем», — заверила заместитель гендиректора по управлению персоналом.

В En+ Group планируют внимательно следить за успехами стипендиатов, приглашать их на стажировки и в дальнейшем предлагать работу в компании, отметила заместитель директора по персоналу по региональной политике En+ Group Ольга Бережецкая. Она также рассказала о том, как родилась идея проекта:

«Общаясь с нашими работниками и их семьями в регионах присутствия, мы поняли, что довольно остро стоит проблема нехватки учебных направлений — энергетических, металлургических. Встал вопрос, как мы можем поднять престиж специальностей в этой сфере, и как помочь детям, у которых нет возможностей учиться на такие специальности в своих городах», — поделилась историей Бережецкая.

Она добавила, что новая программа не ограничивается только выплатой стипендии.

«Мы хотим продолжать с этими ребятами дальнейшее плотное сотрудничество, направленное на их профессиональное развитие и трудоустройство на наших или других предприятиях», — отметила эксперт.

Чтобы принять участие в конкурсе, кандидатам нужно будет зайти на интернет-портал career.enplusrusal.ru в раздел стипендиальной программы, где студенты смогут подать заявку и приложить все необходимые документы, чтобы пройти конкурсный отбор. Заявки будут приниматься с 20 июня до 5 июля 2021 года. Размер стипендии для тех, кто успешно пройдет отбор, будет устанавливаться в зависимости от курса обучения студентов и других факторов и составит от 5 до 25 тыс. рублей в месяц.

В ходе конференции спикеры также перечислили критерии отбора стипендиатов, среди которых — высокая академическая успеваемость и наличие успешного опыта участия в конкурсах и олимпиадах. У кандидата также должны быть публикации и другие научные достижения по направлению исследования, которое соответствует профессиональной подготовке. Компании важна активная гражданская позиция студента и опыт участия в благотворительных, волонтерских и донорских акциях.