Reuters: Франция отказывается дополнительно финансировать «мертвый мозг» НАТО

План стоимостью 20 миллиардов долларов, направленный на придание НАТО большей гибкости в борьбе с военными угрозами, изменением климата и подъемом Китая, натолкнулся на твердое сопротивление Франции, которая опасается, что этот шаг может подорвать ее оборонные приоритеты, сообщает Reuters со ссылкой на четырех дипломатов и источник во Франции.

Дополнительное финансирование направлено на то, чтобы учесть предупреждение президента Франции Эммануэля Макрона, сделанное в 2019 году о том, что у НАТО «мозг мертв», так как, по словам президента Франции, альянсу, созданному в 1949 году, для сдерживания военной угрозы со стороны Советского Союза не хватало четкой политической стратегии в многополярном мире после окончания холодной войны.