Reuters: Франция отказывается дополнительно финансировать «мертвый мозг» НАТО

План стоимостью 20 миллиардов долларов, направленный на придание НАТО большей гибкости в борьбе с военными угрозами, изменением климата и подъемом Китая, натолкнулся на твердое сопротивление Франции, которая опасается, что этот шаг может подорвать ее оборонные приоритеты, сообщает Reuters со ссылкой на четырех дипломатов и источник во Франции.
Дополнительное финансирование направлено на то, чтобы учесть предупреждение президента Франции Эммануэля Макрона, сделанное в 2019 году о том, что у НАТО «мозг мертв», так как, по словам президента Франции, альянсу, созданному в 1949 году, для сдерживания военной угрозы со стороны Советского Союза не хватало четкой политической стратегии в многополярном мире после окончания холодной войны.
«Если идея состоит в том, чтобы резко увеличить вклад стран в общий бюджет и изменить философию НАТО, перейдя от национальной ответственности к ослаблению ответственности, то ответ Франции будет явно отрицательным», - сказал Reuters источник в министерстве вооруженных сил Франции.
Франция считает, что эта идея, которая, по словам дипломатов, заключалась в том, чтобы вложить около 20 миллиардов долларов в общий бюджет в течение 10 лет, вряд ли принесет пользу французским военным приоритетам и может отвлечь внимание и ресурсы от повышения оборонных потенциалов государств-членов Европейского союза.
«Для нас это не проблема противопоставления НАТО и Европы, а (проблема противопоставления) НАТО и национальной обороны каждого государства-члена», - сказал источник в министерстве вооруженных сил Франции.
Франция уже выполняет поставленную НАТО задачу потратить 2% национального ВВП на нужды альянса.
Один из четырех дипломатов сказал также, что министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли была расстроена решением Столтенберга обнародовать в феврале этот план.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился с Макроном в Париже 21 мая, похвалил президента Франции за «значительные инвестиции в оборону».
Представитель НАТО сообщил агентству Reuters, что переговоры перед июньским саммитом были конструктивными и что министры иностранных дел и обороны НАТО обсудят это предложение, являющееся частью пакета реформ НАТО 2030.
«Некоторые европейцы спрашивают: создаем ли мы НАТО или наращиваем обороноспособность ЕС в дополнение к НАТО?» - сказал высокопоставленный дипломат НАТО.
Германия и другие европейские союзники, а также Канада хотят знать, на что будут потрачены дополнительные деньги, прежде чем они решат раскошелиться. По словам дипломатов, на саммите с Байденом можно будет договориться только о проведении анализа общего финансирования.