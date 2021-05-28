Госдеп США просит $810 млн на иновещание

Государственный департамент США просит выделить ему из федерального бюджета на 2022 финансовый год 810 млн долларов на иностранное вещание, в первую очередь на Россию, Китай и Иран, сообщает РБК. «При запрошенном финансировании USAGM будет ориентироваться на вещание на ключевых рынках, таких как Китай, Россия и Иран, страны Ближнего Востока и Африки, сталкивающиеся с насильственным экстремизмом, изменением климата, кризисом в области общественного здравоохранения, угрозами демократическим ценностям и укреплением авторитарных режимов», — говорится в пояснительной записке.

Денежные средства должны поступить на счета подведомственному Госдепу Агентству по глобальным медиа (USAGM). Агентство курирует в том числе радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свобода», внесенные российским Минюстом в реестр СМИ – иностранных агентов.