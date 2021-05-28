Известный врач развеял мифы об опасных диагнозах

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников развеял мифы об опасных диагнозах. Как подчеркнул специалист, при визите в медицинское учреждение надо быть готовым к «находкам неясной клинической значимости». При этом он перечислил проблемы со здоровьем, которые часто выявляют при исследованиях, но могут не представлять серьёзной угрозы, так как такие недуги встречаются у большинства людей, передаёт РИА Новости.

«При углублённом обследовании почти у любого человека обязательно, что-то надут. Но насколько это мешает жить и что с этим делать, неясно. Это как чемодан без ручки – нести не удобно, а бросить жалко. И так раскручивается маховик дополнительных неоправданных исследований», – подчеркнул Мясников.

Так, по словам Мясникова, камни желчного пузыря обнаруживают у каждого 10-го здорового человека, а камни в почках — у каждого 10-го мужчины и каждой 20-й женщины.

«Кроме того, у каждого 3-го пациента диагностируют грыжу межпозвоночного диска при отсутствии каких-либо болей в спине. Киста молочной железы у женщин встречается в 37% исследований, а у каждого 2-го при УЗИ обнаруживают узлы щитовидной железы», – резюмировал известный российский врач.

Ранее сообщалось, что Мясников назвал причины возникновения инсульта. Специалист напомнил, что существуют два вида инсульта. Это ишемический и геморрагический.

Как пояснил доктор, ишемический инсульт становится следствием кислородного голодания (ишемии) и выявляется в 80% случаев. Основными причинами такого вида инсульта выступают закупорка бляшек и эмболия.

Геморрагический инсульт, по словам врача, возникает в 20% случаев и происходит из-за разрыва сосуда.

«Такой вид инсульта представляет большую опасность, чем ишемический, и может быть вызван приёмом кроворазжижающих препаратов и разрывом аневризмы», – предупредил Мясников.