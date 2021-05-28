Как выбрать насосную станцию?

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На что обращать внимание при выборе?

Если у частного дома отсутствует центральное водоснабжение, тогда получать воду можно только с помощью установки насосной станции, которая используется для перекачки скважинной или колодезной воды. Чтобы выбрать насосную станцию с достаточной эффективностью, важно обращать внимание на некоторые параметры:

производительность;

напор;

материал крыльчатки;

объем гидроаккумулятора.

Чтобы сделать правильный выбор, следует подробнее ознакомиться с каждым пунктом.

Как подобрать подходящую производительность насоса?

От этого параметра зависит количество воды, которая будет перекачиваться за определенный промежуток времени. Чтобы не ошибиться в выборе, следует узнать, какое потребление у разных точек водоразбора. При этом нужно учитывать душевую кабину, рукомойник, унитаз и все то, что сможет дать общий объем воды, с которым предстоит работать насосу. Однако важно отметить, что точки водоразбора не всегда одновременно задействуются.

Благодаря такому расчету можно выбрать подходящую производительность насосной станции. Однако следует учитывать, что агрегаты с высокой производительностью отличаются мощностью, но при этом являются тяжелыми, а также у них более высокая стоимость.

Выбор насосной станции с учетом напора

Напор представляет собой максимальную высоту, на которую насос сможет поднимать воду. Однако нужно учитывать также возможность насоса преодолевать гидравлическое сопротивление. Чтобы понять, какой нужен напор для нормальной работы насоса, необходимо сделать расчет от одной до верхней точки. Например, с колодца до душевой кабины. При этом следует увеличить расстояние по горизонтали. Насосная станция с высокой мощностью может создавать напор, который достигает 90-100 м. Но в бытовых условиях такой результат обычно не требуется.

Выбор материала крыльчатки

Крыльчатка является основной подвижной частью в системе насоса. Для изготовления используются следующие материалы:

пластик;

чугун;

нержавеющая сталь;

латунь.

Пластик является самым недорогим материалом, который не подвергается коррозии. Такой вариант можно встретить в дешевых моделях.

Крыльчатка из чугуна обладает прочностью и надежностью. Стоимость данного материала ниже, чем у нержавейки, но при этом отличается хрупкостью и подверженностью коррозии.

Нержавеющая сталь – идеальное решение, так как у этого материала отличная устойчивость, прочность и практичность. Но цена подобной крыльчатки более высокая, чем у других вариантов.

Крыльчатка из латуни хорошо выдерживает большую нагрузку, а также хорошо взаимодействует с высоким содержанием кислорода и водой. Однако подобный вариант не всем доступен связи с высокой стоимостью.

Как выбрать объем гидроаккумулятора?

Гидроаккумулятор является бачком для накопления, куда закачивается вода. После чего вода сможет распределиться по необходимым точкам водоразбора. Он необходим для того, чтобы поддерживать стабильность напора, а также защитить от гидроударов. В данном бачке хранится запас воды в случае отключения электричества. От объема гидроаккумулятора зависит насколько часто или редко будет включаться насосная станция. Но важно отметить, что большой объем бачка не всегда является хорошим параметром. Ведь чем больше его будет, тем много места потребуется для него.

При выборе насосной станции для частного дома нужно учитывать количество человек. Для семьи, которая состоит из 5 человек, вполне подойдет насосная станция, у которой гидробак рассчитан на 24 л.