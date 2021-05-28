«Коммерсантъ» сообщил об использовании компьютерных программ при допросе Фургала

В ходе следствия в отношении уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала СК впервые применил новейшую психолого-лингвистическую методику проверки показаний обвиняемого на предмет их достоверности, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники. Уточняется, что в процессе были задействованы новейшие зарубежные компьютерные программы, в частности, «лицевой» и «голосовой» детекторы лжи.

Собеседник издания рассказал, что Фургал за три часа в присутствии адвокатов ответил на примерно полсотни вопросов следствия. Экс-губернатор получил также возможность в свободной форме рассказать о том, что его волнует.

Видеопротокол мероприятия был обработан при помощи двух программ, которые позволили создать математическую модель допроса.

При помощи технологии анализа голоса Layered Voise Analysis (LVA), разработанная израильской Nemesysco, речь Фургала была разбита на отдельные части. Далее программа проанализировала «вокальные характеристики» каждого ответа, такие как изменение тембра, увеличение громкости, снижение скорости речи.

После этого подключили автоматизированный «лицевой детектор лжи» FaceReader нидерландской компании Noldus Information Technology, который проанализировал видеочасть допроса. С помощью программы следователи определили эмоции, которые переживал Фургал в ходе ответов. Объединив данные двух программ специалисты усомнились в искренности Фургала, а их выводы, в свою очередь, стали уликой против экс-губернатора. Однако по закону данные сведения не могут повлиять на исход дела, поскольку Верховный суд России не признает за экспертизой право отличать ложь от правды.

Ранее, в конце мая, Мосгорсуд признал законным продление ареста до 8 июня задержанному летом 2020 г. экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Ему вменяется покушение на организацию заказного убийства двух и более лиц, в частности речь идет идет об организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на убийство Александра Смольского в 2004-2005 гг.

