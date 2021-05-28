Курс доллара: для рубля определили диапазон на предстоящее лето

Ввчера курс рубля сумел немного прибавить к основным резервным мировым валютам на фоне перешедшего к повышению «чёрного золота».

Открывшись утром в паре с долларом на уровне 73,56, а в паре с евро на отметке 89,60, к вечеру рубль незначительно подорожал, закрыв основные торги на Мосбирже в плюсе.

Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,55 руб. (-9,05 коп.), а курс евро – 89,50 руб. (-14 коп.).



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Таким образом, наша валюта накануне продолжала умеренно укрепляться при низкой активности игроков, находящихся в ожидании свежих новостей о предстоящем 16 июня двустороннем саммите лидеров РФ и США.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Несмотря на позитивную динамику, которая наблюдалась в четверг в паре доллар-рубль аналитики банка «Санкт-Петербург» не верят, что сегодня она сможет достигнуть отметки в 73,00. Как напомнили эксперты, всю вчерашнюю сессию рубль торговался возле 73,50. Но пока, как считают в этой кредитной организации, подобраться вплотную к важному психологическому уровню в 73,00 нашей валюте не получится.

По их мнению негативным фактором, который немного огорчил глобальных игроков и немного притормозил рубль стали заявления руководителя президентской пресс-службы Дмитрия Пескова. В частности, представитель Кремля отметил, что запланированная на 16 июня встреча лидеров РФ и США в Женеве не станет началом перезагрузки отношений держав.

«Естественно, что такие слова от высокопоставленного должностного лица сразу же снизили рыночный позитив. Тем не менее геополитическая напряженность остаётся сейчас невысокой, а у рубля пока всё ещё остаётся потенциал к укреплению. Но достичь до конца недели отметки в 73,00 пара доллар-рубль не сможет», – предположили аналитики банка «Санкт-Петербург».

Михаил Зельцер из БКС отметил, что вчера на рынках рискового капитала наблюдалось незначительное охлаждение после предыдущих удачных торговых дней. Как считает он, игроки на повышение выкупили всю просадку мая, а отечественный рынок, движимый надеждами на геополитический прогресс с Западом, умудрился обновить исторические максимумы.

«Многое для дальнейшей динамики в обеих теперь зависит от статистики с рынка труда США. В частности, показатели по безработице могут оказать влияние на монетарный курс финансового руководства страны», – считает эксперт.

В сложившихся условиях рубль в паре с долларом краткосрочно будет торговаться в пределах 73,30-73.60, а в паре с евро – в коридоре 89,40-89,70.

Прогноз экспертов по курсу валют. Для рубля определили диапазон на предстоящее лето

В свою очередь Михаил Васильев из Совкомбанка сделал прогноз по курсу рубля на летние месяцы. Как напомнил эксперт, в целом вся вторая половина года традиционно болея слабая для курса национальной валюты.

По его словам, это обычно связано с сезонностью текущего счета. В частности, ближе к началу июня стартует сезон отпусков, а также начинаются дивидендные выплаты. А это, как отметил Васильев, увеличивает спрос на доллар и евро.

При этом он подчеркнул, что пока для россиян из-за пандемии коронавируса на карантин закрыты большинство стран ЕС, а также Турция и Египет, спрос на валюту для внешнего туризма будет снижен, поэтому данный фактор давления на рубль можно отбросить.

Также представитель Совкомбанка заявил, что последние пару недель рублю очень помогают новости о предстоящей встречи лидеров РФ и США. И даже тот факт, что возможный позитивный исход этого саммита уже заложен в котировки отечественных активов, это не скажется плохо на курсовой динамике.

«Дело в том, что у рубля сейчас и помимо встречи Путина и Байдена много факторов поддержки. Это, и крепкий текущий счёт платежного баланса России, и высокие цены на «чёрное золото», а также на другие сырьевые товары», – пояснил Васильев, напомнив, что наша страна в ближайшие два месяца ещё немного нарастит нефтедобычу благодаря смягчению условий сделки ОПЕК+.

«А это позволит повысить приток валютной выручки в России и окажет поддержку рублю. Также поддержку национальной валюте окажут спрос на активы развивающихся рынков по мере восстановления глобальной экономики», – отметил эксперт.

При этом, как считает он, с каждым месяцем деловая активность в мире будет восстанавливаться, чему способствует массовая вакцинация. Это вызовет спрос на сырьё, его удорожание, что соответственно позитивно повлияет на все валюты сегмента ЕМ, в том числе и на рубль. Поддержит российскую валюту и повышение реальных рублевых процентных ставок, благодаря ожидаемому 11 июня решению ЦБ РФ поднять ключевую ставку на 25 б.п., до 5,25% годовых.

«Учитывая всё это, мы с оптимизмом смотрим на перспективы рубля. Если ничего экстраординарного в мире не произойдёт, то летом пара доллар-рубль будет находиться ближе к нижним границам диапазона 72,00-76,00, а пара евро-рубль также внизу коридора 88,00-92,00», – прогнозирует эксперт Совкомбанка.

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