Литва пытается установить личности пассажиров, покинувших самолет Ryanair в Минске

Литва работает над установлением личности пассажиров, которые покинули самолет Ryanair в Минске после вынужденной посадки в Белоруссии и решили не лететь на нем в Вильнюс после возобновления полета, заявил в пятницу глава литовской криминальной полиции. Об этом сообщает Reuters.

Начальник полиции Литвы Роландас Кишкис заявил репортерам: «Мы работаем над тем, чтобы установить личности (пассажиров, которые не стали продолжать полет в Вильнюс), соответствуют ли лица, названные в неофициальных источниках, идентификационным данным».

Он добавил, что белорусские власти подтвердили, что пять пассажиров высаживались в Минске, и что Федеральное бюро расследований США (ФБР) и Польша также начали расследование инцидента, поскольку на борту самолета находились граждане этих стран.

Кишкис также сообщил, что самолет все еще находится в Вильнюсе, его обыскивают, но Ryanair не оказывает помощи, на которую рассчитывал Вильнюс.

После инцидента с ирландским самолентом гендиректор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири направил письмо директору департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артему Сикорскому. В нем он отверг представленную властями страны версию экстренной посадки самолета компании в Минске и призвал их установить личности трех пассажиров, которые сошли с рейса в столице Белоруссии, которые по его мнению, могут быть сотрудниками КГБ Белоруссии.

23 мая, самолёт авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Греции в Литву под предлогом ложного сообщения о минировании был принудительно посажен в аэропорту Минска.

На перехват гражданского лайнера был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолёта белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку – российскую гражданку Софью Сапегу.

Против Протасевича в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.

Позже Белоруссия уведомила Россию, что срок содержания под стражей россиянки Софии Сапеги в Минске продлен на два месяца, в течение 10 дней ей должны предъявить обвинения, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом в понедельник государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что белорусские пограничники и таможенники разрешили трем другим пассажирам самолета Ryanair остаться в белорусской столице, так как они летели транзитом через Литву и планировали все равно возвращаться из Вильнюса в Белоруссию.

Телеканал продемонстрировал интервью пассажирки Александры Стабредовой, которая заявила, что трое пассажиров во время прохождения контроля обратились к белорусской стороне с просьбой разрешить остаться в Минске, а не вылетать в Вильнюс, как изначально планировалось. "Я познакомилась с мужчиной, который также белорус, мы наткнулись на начальника аэропорта и рассказали ему о ситуации, что мы не сможем вернуться домой, не успеем на рейс "Белавиа" (из Вильнюса в Минск) … и можно ли нам остаться … Потом пришел еще пограничник, который тоже сначала говорил, что нельзя … Но потом … благодаря этим людям мы остались втроем – я, мужчина, который белорус, и грек", - цитирует ее РИА Новости.

Еще один пассажир Сергей Кулаков подтвердил этот рассказ. Он также пояснил, почему решил остаться в Минске. "Я летел до Вильнюса, а из Вильнюса мне нужно было возвращаться в Минск, а потом в Витебск к семье. Было нецелесообразно дальше следовать этим самолетом до Вильнюса", - отметил он.

В свою очередь гражданин Греции Зисис Ясон рассказал телеканалу, что летел в Вильнюс, откуда планировался перелет в Минск к жене.