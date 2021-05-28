Лукашенко, заявил, что любая попытка поглощения государства вызовет отпор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе сегодняшней встречи с главами правительства стран СНГ заявил, что любая попытка поглощения государства вызовет отпор. По мнению белорусского лидера, невозможно силой объединить какие-то страны, передаёт РИА Новости.

«Слушайте, мир изменился, идиотов нет сегодня среди нас, чтобы колониальным образом порабощать дружественные государства, – подчеркнул президент Белоруссии, отметив, что сегодня это просто невозможно.

Лукашенко также подчеркнул, что любая попытка поглощения государства или какой-то силой объединить, присоединить его, вызовет страшный отпор в этом государстве.

«А помощников подбросить в этот костёр поленьев очень много. Надо принимать де-факто и де-юре то, что есть, и на этой основе не потеряв то, что есть, двигаться вперёд, интегрируясь на новых принципах», – заявил глава Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко предложил провести экскурсию в Беловежской пуще, чтобы рассказать о том, как перестал существовать СССР.

«Пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с 30-летием образования Содружества Независимых Государств. Очень прошу передать лидерам ваших стран приглашение посетить нашу страну 15 октября для участия в заседании Совета глав государств СНГ, которое будет приурочено к этому юбилею», – обратился он к главам правительств стран СНГ.

Сразу после завершения встречи Лукашенко вылетел в Сочи, где у него сегодня пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

