Министерство Обороны и Алексей Хворостян готовят первый в истории совместный концертный тур “Я служу России”

Живой звук, глубокие тексты новых песен и не нуждающиеся в представлении хиты прозвучат в концертных залах Самары, Саратова, Пензы, Рязани, Энгельса, Тольятти, Ульяновска, Тулы, поселках Шиханы и Рощинский,.

- С культуры начинается абсолютно всё, и сегодня, как уже многие начали замечать, она переживает непростые времена, - говорит Алексей Хворостян. - Очень многое позволено, слишком многое забыто и происходит повсеместная подмена понятий. Мы едем в этот тур, несмотря на его патриотическое название, не выкрикивать лозунги, а говорить со зрителем… Говорить о настоящей любви, семье, дружбе и памяти. Я убеждён, что именно эти понятия и есть истинный патриотизм! Большое счастье, что жизнь свела меня с людьми, которые всецело разделяют эти мысли. Спасибо РСПП, спасибо Министерству обороны! Вместе мы сможем многое!

На сценах городов тура наряду с новыми авторскими песнями обязательно прозвучат работы, которые для многих людей стали негласными гимнами жизни – «Я служу России» и «Падали, но поднимались».

Первый концерт гастрольного тура состоится 4 июня в Самаре. На следующий день, 5 июня, Алексей Хворостян выступит в поселке Рощинский, 7 июня состоится его концерт в Тольятти, 9 июня музыкант отправится в Ульяновск, 11 июня он выступит в поселке Шиханы, 12 июня – в Саратове, 14 июня – в Энгельсе, 16 июня в Пензе, а 18 июня – в Рязани. Завершится тур концертом в Туле 20 июня.

Полный график гастрольного тура уже появился в социальных сетях Алексея Хворостяна и на сайте Министерства обороны.

Инстаграм Алексея Хворостяна: https://www.instagram.com/alexhvorostyan/

Ссылка на клип “Всем мир”: https://www.youtube.com/watch?v=s9fTuu0CCIo



Ссылка на клип “Чтобы помнили”: https://youtu.be/GxPOUE1KjaM