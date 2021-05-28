Минсельхоз прокомментировал возможный дефицит яиц в России

Минсельхоз России заявил, что дефицита куриных яиц на внутреннем рынке не ожидается. Комментарий прозвучал в ответ на сообщение газеты «Ведомости» о возможном дефиците данного продукта, ссылаясь на участников рынка.

«Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

При этом в министерстве не отрицают резкий рост цен на продукты птицеводческой отрасли в текущем году, однако, по словам сотрудников Минсельхоза, цены «значительно снизились благодаря комплексу мер поддержки птицеводческой отрасли».

На 26 мая стоимость яиц первой категории за месяц снизилась на 19,5%, второй категории — на 10,9%, рассказали в ведомстве. Результата удалось добиться при помощи замедления роста цен на корма и сезонных факторов, а также введения мер господдержки птицеводов.

Ранее производители куриных яиц попросили Минпромторг решить проблему закупочных цен на свою продукцию. Представители отрасли назвали удешевление их товаров «критическим снижением», отметив, что закупочные цены стали ниже себестоимости производства на фоне сезонного сокращения спроса после Пасхи и роста издержек.

