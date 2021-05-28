На портале mos.ru провели более 5 тыс. онлайн-консультаций по имущественным и жилищным вопросам – заммэра Ефимов

Пользователи портала mos.ru воспользовались сервисом онлайн-консультаций по имущественно-земельным и жилищным вопросам более 5 тысяч раз с момента запуска услуги в октябре прошлого года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Возможность получить онлайн консультацию по имущественно-земельным и жилищным вопросам появилась у пользователей портала mos.ru в октябре прошлого года. Если в 2020 году консультацией специалистов воспользовались чуть более 1,6 тысячи раз, то в этом году – уже более 3,4 тысячи. Сейчас проконсультироваться со специалистами через любое удобное устройство можно по 30 темам. Средняя оценка, которую ставят пользователи по итогам полученной консультации, – 4,8 балла по пятибалльной шкале», – сообщил заместитель мэра.

Консультации по видеозвонку проводят профильные специалисты департамента городского имущества. В ходе беседы пользователи могут показать специалисту документы, относящиеся к интересующему вопросу. Для этого нужно заранее отсканировать или сфотографировать бумаги, а в ходе консультации загрузить их в видеосервис. В среднем каждый день проводится 44 онлайн-приема, а их длительность составляет 20–30 минут.

«Если раньше с профильными специалистами можно было обсудить 16 жилищных и 12 имущественно-земельных тем, то в апреле этого года к списку добавились еще две, которые относятся к имущественным. Самый популярный с начала 2021 года вопрос в виртуальной приемной департамента городского имущества – «Получение справочной информации по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий» – за ним обратилось 433 москвича. А «Получение справочной информации по жилищным вопросам. Другое» на втором месте по числу обращений с 387 запросами. Далее в рейтинге востребованности идут «Жилищные вопросы, не связанные с программами переселения/реновации» – 223 записей», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Работу и развитие сервиса онлайн-консультаций по имущественно-земельным и жилищным вопросам курирует департамент информационных технологий города Москвы.

Воспользоваться услугой может обладатель стандартной или полной учетной записи на mos.ru.