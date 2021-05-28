Цены на нефть растут на перспективах увеличения спроса

Мировые цены на нефть утром 28 мая показывают умеренную положительную динамику на оптимизме «быков» относительно роста спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в августе выросла на 0,39%, до $69,47, июльские фьючерсы прибавили 0,46%, до $69,78 за баррель. Котировки на WTI с поставками в июле дорожали на 0,51%, до $67,19 за баррель.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается рост цен, который прослеживался еще накануне вечером в ожидании инвесторов роста спроса на сырье по мере восстановления экономики после снятия ряда ограничительных мер в связи с коронавирусом. Эксперты уточняют, что ситуация в США и Европе сглаживает все опасения относительна ростов случаев COVID в Азии.

«Восстановление экономики в США и Европе перевешивает опасения по поводу некоторых регионов Азии», - сообщил Bloomberg экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли. Он подчеркнул, что на рынке царит уверенность в возможности поглотить любой поступающий «избыток» предложения, а отскок останется сильным.

