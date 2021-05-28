NYT: США получили еще ряд данных о происхождении коронавируса

Сотрудники американской разведки сообщили Белому дому, что они получили еще ряд не подтвержденных фактов о происхождении коронавируса, пишет газета New York Times, ссылаясь на американских чиновников. Данные, по словам представителей разведки, требуют дополнительного компьютерного анализа. При этом, о каких именно данных идет речь не сообщается. Собеседник издания сообщил, что сотрудники разведки надеются задействовать «колоссальные» компьютерные мощности для установления происхождения вируса.

Накануне президент США Джо Байден заявил о намерении выпустить полный отчет о происхождении коронавируса, если не вскроются новые обстоятельства по данной теме.

Ранее администрация США распространила сообщение, согласно которому версия попадания коронавируса в человеческую популяцию из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. В релизе приводится высказывание Байдена о двух версиях происхождения вируса, которые допускает разведка США, - при передаче человеку от животного и из лаборатории. Ведомство обязали работать по теме еще в течение 90 дней с «удвоенными усилиями», после чего доклад с выводами должен быть представлен президенту. Посольство Китая в США заявило, что Пекин считает теорию о «лабораторной утечке» коронавируса клеветой.

