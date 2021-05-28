Обороты предприятий торговли и услуг Москвы выросли более чем на треть с января по апрель – заммэра Ефимов

Рост оборотов предприятий торговли и услуг Москвы за апрель по сравнению с мартом составил 6,3%, мартовские показатели выше февральских на 16,7%, а оборот февраля превысил результат первого месяца 2021 года на 10,1%. В целом с января по апрель выручка предприятий торговли и услуг города увеличилась более чем на треть – на 36,5% и составила 1,25 трлн рублей за апрель. Об этом сообщила пресс-служба комплекса

«Восстановление оборотов торгующих и оказывающих услуги организаций идет в Москве в текущем году идет динамично от месяца к месяцу и по всем направлениям. Оборот торговли с января по апрель включительно вырос на 30%, составив в апреле 551,9 млрд рублей, оборот сферы услуг, в том числе финансовых, страховых и услуг связи – на 42,1% и составил 703,8 млрд рублей», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В свою очередь руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов добавил, что обороты непродовольственной торговли увеличились за этот же период на 23,8%, торговли продовольственными товарами – на 13,6%. По его словам, максимальный прирост выручки в апреле по сравнению с январем зафиксирован у мебельных магазинов, оборот которых вырос на 38,5%. Оборот существенно вырос также у магазинов одежды и обуви: в этих сегментах прирост к январю составил 21,5% и 28,9% соответственно.

Как отмечают в Аналитическом центре Москвы, устойчивую позитивную динамику также демонстрируют гостиничная и ресторанная сфера. Оборот предприятий общественного питания с января по апрель вырос на 33,9% и составил за последний месяц 32,4 млрд рублей, что сопоставимо с показателями первых «докризисных» месяцев 2020 года (в среднем оборот в январе-феврале 2020 составил 32,5 млрд руб.). В это же время выручка московских гостиниц по итогам апреля достигла 6,3 млрд рублей и выросла за последний месяц на 13,4%. Прирост с января по апрель составил 45,2%.