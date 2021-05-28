Объем заявок на столичные «зеленые» облигации превысил предложение в 1,2 раза - заммэра Ефимов

Москва разместила выпуск «зеленых» облигаций – 74 облигационный выпуск города Москвы с постоянным купоном и сроком обращения 7 лет. Общий объем заявок на покупку составил более 86 млрд рублей, что в 1,2 раза превысило предложение. Это позволило полностью разместить весь объем выпуска облигаций в 70 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Покупателями облигаций стал широкий круг инвесторов: основной объем выпуска приобрели банки, в размещении также приняли участие управляющие компании, пенсионные фонды, физические лица и нерезиденты,

«По итогам размещения ставка купона по облигациям была определена на уровне 7,38% годовых, что обеспечивает доходность к погашению 7,52% годовых. Купонная ставка и доходность облигаций по итогам размещения ниже ожиданий участников рынка и ниже показателей ведущих эмитентов России по сопоставимым облигациям, что обеспечивает экономию расходов на обслуживание долга», - подчеркнул заммэра.

Организаторами размещения зеленых облигаций города Москвы выступили 13 ведущих участников рынка размещения облигаций: Альфа-Банк, БКС Глобал Маркетс, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, РОСБАНК, БК Регион, Россельхозбанк, Sber CIB, Совкомбанк.

Согласно концепции «зеленых» облигаций города Москвы выпуск осуществляется в соответствии с принципами «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association). Международная ассоциация рынков капитала включила «зеленые» облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития.

Облигации также соответствуют российским стандартам «зеленого» финансирования. Комитет по «зеленому» финансированию ВЭБ.РФ признал 74-й выпуск облигаций Москвы зеленым финансовым инструментом по методологии, разработанной ВЭБ.РФ, а Московская Биржа включила облигации Москвы в сегмент «зеленых» облигаций сектора устойчивого развития.

«Москва является первым субъектом Российской Федерации, выпустившим «зеленые» облигации. Мы надеемся, что опыт Москвы будет стимулировать дальнейшее развитие рынка устойчивого финансирования в России», - отметил Владимир Ефимов.

Средства от выпуска зеленых облигаций Москвы будут направлены на реализацию проектов, обеспечивающих снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2) от автотранспорта, - замену автобусного парка на электробусы