Правительство поддержит внутренний туризм — перелеты чартерами станут дешевле

Стоимость чартерных рейсов в российские города, популярные у туристов, снизят благодаря специальной программе поддержки туроператоров. Правила такой поддержки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает сайт правительства РФ.

Решение о запуске программы принято по итогам встречи главы правительства с представителями туристической отрасли во время рабочей поездки в Республику Алтай.

Постановление предусматривает возмещение 50% затрат на организацию чартерадля компаний, которые задействуют для перевозки туристов не менее шести парных рейсов по одному маршруту. Число перевезённых пассажиров при этом должно быть не менее 300 человек.

Перечень субсидируемых направлений предстоит определить Ростуризму.

Это нужно, чтобы не растратить кредит интереса, полученный внутренним туризмом за время пандемии: когда поездки ща рубеж оказалоись недоступны, многие неожиданно для себя обнаружили, что и в родной стране есть места, где можно хорошо отдохнуть и интересно провести время. Только вот добраться туда непросто и недешево – проще в Турцию слетать.

На поддержку чартерных рейсов правительство выделило 1,2 млрд рублей. Программа поможет снизить стоимость туристических услуг и повысить привлекательность путешествий по России.