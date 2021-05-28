Прогноз погоды на выходные: в России будет неспокойно

Выходные – это всегда праздник, а вдвойне это праздник, если погода стоит хорошая: нет дождей и сильной жары. Уже почти наступило лето и так хочется провести отдых с комфортом и пользой. Ведь даже на даче не займёшься огородом, если дождь и ветер, не говоря уже о пикниках и отдыхе на пляже.

Синоптики опубликовали прогноз на предстоящие выходные и обещают нам погоду по стране разную: где-то дожди, где-то жара, а где-то грозы, град и даже ураганы. На Алтае ещё накануне свирепствовал страшный ветер, который сносил крыши и разметал силосные башни. Надеемся, что в предстоящий уикенд такого всё-таки не произойдёт.

В любом случае в субботу и в воскресенье в России будет неспокойно. Так что в отличие от долгосрочных прогнозов, этому придётся поверить – с большой долей вероятности метеорологи не ошибутся.

Прогноз погоды на выходные в Москве

В Москве не стоит ждать в эти выходных хорошей погоды от слова совсем. Уже сегодня ближе к полуночи заметно похолодает, а в субботу и воскресенье эта тенденция лишь усилится.

В субботу, 29 мая, весь день будет лить дождь, который, возможно утихнет лишь к вечеру. На градусниках утром будет около плюс 15, после обеда немного потеплеет до плюс 17, ожидается ветер с порывами до 10 метров в секунду.

В воскресенье погода тоже не порадует москвичей и гостей столицы. С самого утра и на весь день зарядит ливень, а воздух не прогреется выше плюс 12. Ветер усилится до 12-15 метров в секунду. В общем и целом, выходные будут в столице мокрыми, ветреными и холодными.

Прогноз погоды на выходные в других регионах Центральной России

В других регионах Центральной России выходные тоже будут нерадостными. Например, Рязанская область в субботу выдаст на-гора дождь, ветер и грозы. Воздух прогреется днём максимально до плюс 23, к вечеру температура упадет до плюс 17-19. В воскресенье станет ещё холоднее: утром будет всего плюс 14-16 и дожди, к вечеру столбики термометров упадут и вовсе до плюс 10-11.

Не лучше погода прогнозируется и в Калужской области: в субботу немного теплее – плюс 17, грозы, ливневые дожди, в воскресенье станет холоднее – плюс 11-12 и ливень на весь день.

В Воронежской области же наоборот в выходные местных жителей погода порадует: будут небольшие дожди, в субботу гроза, но градусники стабильно покажут плюс 26-30. Такая же погода ждёт Белгородскую и Тамбовскую области.

Прогноз погоды на выходные в Краснодарском крае

В Краснодарском крае в предстоящий уикенд будет относительно тепло, но нестабильно. В субботу до обеда воздух прогреется до плюс 19, а после столбики термометров резко взлетят до плюс 27, возможен дождь и гроза. В воскресенье на Кубани прогнозируется пасмурная и дождливая погода – воздух прогреется всего до плюс 20.

В Сочи будет прохладно все выходные. Так, в субботу ожидается плюс 20-21. Также возможна гроза и небольшой дождь, а вот в воскресенье ливень как зарядит с утра, так и не успокоится до самого вечера, а на градусниках будет плюс 17. В общем, если вы собрались посетить курорты Краснодарского края в предстоящие выходные, то не советуем.

Прогноз погоды на выходные в Поволжье

Неспокойно будет в эти выходные и в регионах Поволжья. Так, в Нижегородской области уикенд пройдёт слякотно. В субботу ожидается дождь с грозой и всего плюс 20-22, в воскресенье похолодает и на градусниках будет не выше плюс 15 днем, а к вечеру воздух остынет до плюс 10-11.

В Самарской области будет всё довольно странно: утром в субботу столбики термометров едва доползут до плюс 17, а после обеда взлетят до плюс 25, как итог планируется гроза. Примерно так же будет и в воскресенье – холодное утро, скачок вверх температуры к обеду и гроза ближе к вечеру.

Температурные качели ждут и Татарстан: в субботу плюс 27, возможна гроза, а в воскресенье чуть прохладнее – плюс 21-22. К вечеру воскресенья резко похолодает до 10, возможен небольшой дождь.

Прогноз погоды на выходные в Омской области на Южном Урале

В Омской области будет тяжеловато метеозависимым людям. В субботу, как прогнозируют метеорологи, утром градусники покажут всего плюс 9, но ближе к вечеру температура дойдёт до плюс 25. Такой резкий переход отразится на многих, потому будьте внимательны.

В воскресенье жителей региона ждёт примерно такой же климатический перепад: утром едва выше 10 градусов тепла, а вечеру плюс 30. При этом дождей и гроз метеорологи не обещают.

На Южном Урале в эти выходные, по прогнозу синоптиков, ожидается знойная и сухая погода. В Челябинске и Магнитогорске в субботу и воскресенье плюс 30 и никаких дождей не обещают. То же самое ждёт и Оренбург, единственно что здесь ещё возможны и грозы.

Вот такая очередная климатическая неразбериха ждёт страну в предстоящие выходные: мало приятного конечно, но будем, как всегда, надеяться на лучшее.

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