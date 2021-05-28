Путин прокомментировал ситуацию с самолетом Ryanair

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи прокомментировал ситуацию с самолетом Ryanair.

Российский президент напомнил инцидент с самолетом президента Боливии, который был посажен и досмотрен австрийскими властями. «Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета, и ничего, тишина», – сказал Путин.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Греции в Литву под предлогом ложного сообщения о минировании был посажен в аэропорту Минска. На перехват гражданского самолета был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолета белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Против Протасевича в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.

В 2013 году Франция и Португалия отозвали разрешение на использование воздушного пространства для самолета президента Боливии Эво Моралеса. Летевший из Москвы лайнер был вынужден совершить посадку в Вене. Власти Австрии в поисках Эдварда Сноудена, несмотря на дипломатический иммунитет, обыскали самолет Моралеса.