В США идет расследование вмешательства Украины в выборы-2020

Бруклинская прокуратура заинтересовалась деятельностью ряда украинских чиновников, которые, не исключено, помогали в заговоре с целью повлиять на итоги президентских выборов в 2020 году в пользу Дональда Трампа. Речь идет, в основном, о деятельности бывшего мэра Нью-Йорка и экс-адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который с помощью полученной из Украины недостоверной, по мнению нынешней власти, информации о Джо Байдене хотел повлиять на избирателей и убедить их голосовать за Трампа.

Расследование началось в последние дни работы прежней администрации и до сих пор хранилось в тайне. До этого расследования американские правоохранители боролись с вмешательством в выборы исключительно со стороны России. Кстати, и сейчас не обошлось без "российского следа". Как пишет New York Times (NYT), российские спецслужбы подозреваются в связях как минимум с одним из украинских чиновников, проходящих по делу.

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Расследование Бруклинской прокуратуры не связано с «долгоиграющим» расследованием прокуратуры Манхэттена, направленным против Джулиани. Несмотря на то, что в обоих расследованиях немало одних и тех действующих лиц и что кое в чем они совпадают и переплетаются, в бруклинском Рудольф Джулиани не является обвиняемым.

От Украины наиболее заметным участником бруклинского расследования является украинский депутат Андрей Деркач, который, кстати, был включен в сентябре прошлого года Министерством финансов США в санкционный список за вмешательство в выборы. Минфин также обвинил Деркача в том, что он был «активным российским агентом более десяти лет». Представитель Деркача назвал санкции «местью» Байдена и его сторонников.

Именно от Деркача, который, как сообщает NYT, закончил Школу КГБ в Москве, Джулиани получил информацию о работе Хантера, сына Джозефа Байдена, в украинской нефтяной компании «Бурисма» и о миллионах долларов, которые он получил за то, что числился в совете ее директоров.

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Эту информацию Рудольф Джулиани в отличие от сторонников Байдена считает не «фейковой», а правдивой. Деркач, по мнению бывшего адвоката Трампа, не российский агент, а патриот Украины, который борется с коррупцией у себя на родине.

В январе уже 2021 года Минфин США ввел санкции еще против семи украинских граждан, включая бывшего госслужащего Андрея Телиженко, который тесно сотрудничал с Джулиани и сенаторами республиканцами и помогал им собирать компромат на Джо Байдена.

Рудольф Джулиани начал собирать информацию у украинских чиновников в конце 2018 года. Сначала целью было отбиться от расследования спецпрокурора Мюллера и наказать сына Байдена за работу в украинской компании.

Кроме Деркача, Джулиани сотрудничал также с Телиженко и Андреем Артеменко, бывший украинским депутатом, который сейчас живет в Вашингтоне и работает лоббистом.

Телиженко и Артеменко участвовали в конце ноября 2019 г. вместе с Джулиани в столичной студии консервативного кабельного телеканала One America News в записи нескольких документальных фильмов, разоблачающих коррупцию в семье Джо Байдена и атаковавших попытки импичмента Дональда Трампа, а также расследование Мюллера.

Перед декабрьской поездкой в Вашингтон Артеменко подписал соглашение с Рудольфом Джулиани, по которому он должен был искать свидетелей, способных защитить Трампа. За эту работу, кстати, Артеменко денег не получал, пишет NYT. Позднее, правда, его компания подписала лоббистский контракт на оказание помощи Деркачу в Вашингтоне.

В декабре 2019 г. Джулиани с помощниками летал в Будапешт и Киев, где снимал телеинтервью с бывшими и действующими украинскими правительственными чиновниками, которые утверждали, что у них есть компромат против Джо Байдена и демократов.

Приблизительно через два месяца после европейской поездки Джулиани Деркач прилетел в Нью-Йорк и записал с Джулиани подкаст.

В мае 2020 г., когда уже стало очевидно, что у Джо Байдена самые высокие шансы стать кандидатом в президенты от Демократической партии, Андрей Деркач публично опубликовал запись первого разговора по телефону между Байденом, который тогда еще был вице-президентом США, и экс-президентом Украины Петром Порошенко, из которого, как утверждал, следует, что Джо и Хантер Байдены – коррупционеры.