Курс доллара: рубль торгуется нейтрально в пятницу

Курс доллара стабилен к рублю в последний день недели. Доллар США открылся на уровне 73.39, а евро открыл торги на 89.47 . К 17:00 доллар США подрос, дойдя до отметки 73.41 рубля, а евро снизился до 89.26 рубля. В то же время индекс DXY откатился с 90,07 до 90 пунктов.

«На мировых площадках рискового капитала сохраняется положительный сентимент, вызванный затуханием инфляционных рисков на фоне приверженности регуляторов сохранению мягкого монетарного курса. На позиции игроков оказывает влияние и устойчивое восстановление макропоказателей глобальных экономик. Как результат — продолжающаяся слабость доллара США на мировой валютной арене»,- комментирует рыночную ситуацию эксперт БКС Михаил Зельцер. Он также отмечает, что нефтяные контракты завершают торговую неделю в области максимумов месяца. Иранский ядерный фактор пока померк в оценках энергетического рынка, однако снимать его со счетов преждевременно.

Краткосрочно рубль будет колебаться в диапазоне 73.4 — 73.7 рубля за доллар и 89.2 — 89.7. рубля за евро.

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