Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Столичный градоначальник Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве. По словам мэра, она сейчас стабилизировалась, но уровень по заболевшим всё равно остаётся достаточно высоким.

«Я должен сказать, что ситуация с COVID-19 в городе стабилизировалась, у нас уже нет такого недельного роста, – цитирует чиновника РИА Новости. – У нас за прошлую неделю даже упали данный по числу госпитализаций и по количеству выявленных больных. Посмотрим, как эта неделя закончится, но я думаю, она будет как максимум на том же уровне».

При этом Собянин подчеркнул, что сам уровень по заболевшим остаётся достаточно высоким. В этой связи он призвал москвичей не забываться, охраняться и беречь себя, а также прививаться.

Ранее сообщалось, что в России суточный прирост заболевших COVID-19 составляет 9 252 случая. Нарастающим итогом в стране выявлено 5 044 459 случаев заражения коронавирусом. 4 661 234 пациента вылечились, 120 406 – скончались. За последние 24 часа выздоровели 9385 человек, умерли – 404.

При этом на первом месте по заболеваемости среди регионов страны продолжает находиться Москва, в столице выявили 3 274 новых случая COVID-19 за сутки, 56 пациента умерли, 2 998 человека выздоровели.

В топ-5 регионов по наибольшему приросту заболевших в России вошли Санкт-Петербург (+840), Подмосковье (+746), Ростовская область (+182), Воронежская область (+150) и Нижегородская область (+146).