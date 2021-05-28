Педагоги обратились к губернаторам из-за необычной программы улучшения школьных туалетов

Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре обратилась в официальном письме к главам субъектов Российской Федерации. Поводом послужила рекламная кампания ООО «Юнилевер Русь» (товарный знак «Domestos»), в которой призвали школьников рассказать о состоянии туалетных комнат, где не лучшие, а худшие туалеты в подарок получат ремонт комнат. На странице рекламной кампании можно увидеть, что учащиеся охотно делятся тем, в каком состоянии в школах у них туалеты.



Наталья Агре подчеркнула в письме, что необходимо провести межведомственное совещание и в дальнейшем собрать рабочую группу с коллегами из Минпросвещения России, Минздрава России и Роспотребнадзора с целью установить эффективные способы взаимодействия и выявления проблем в субъектах на ранних этапах. Непосредственной обязанностью глав субъектов является отслеживание ситуации с соблюдением санитарных норм в организациях регионов. И нарушения этих норм следует фиксировать и предотвращать на постоянной основе, не дожидаясь появления жалоб и репортажей в СМИ и сети Интернет.



«Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. Здоровье является основным условием и залогом полноценной жизни. Это одна из главных национальных ценностей, входящих в систему воспитания гражданина. Таким образом, вопросы личной гигиены учащихся – это, в том числе, и вопросы воспитания. Гигиена детей и подростков как научная и практическая область здравоохранения призвана обосновывать и осуществлять профилактические мероприятия, направленные на укрепление здоровья подрастающего поколения», - приводит в тексте обращения Наталья Агре.



Конкурс на ремонт школьного туалета был запущен компанией в конце мая в рамках акции «Школьная программа Domestos 2021 года». Участники должны опубликовать фото и написать о проблеме, а пользователи — проголосовать за санузел, который больше всего нуждается в ремонте. Участники оставили на сайте больше 100 заявок. В них рассказали, что в школьных туалетах годами не делали ремонт, указали на отсутствие перегородок, горячей воды, плесень и сгнившие трубы. В марте 2020 года производитель Domestos также проводил акцию по ремонту туалетов в школах, которые подавали заявки. Кроме того, в московские школы бесплатно привозили чистящее средство для обработки и уборки помещений».