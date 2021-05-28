Спутниковый оператор Viasat потребовал запретить запуски спутников SpaceX Starlink

Спутниковый оператор Viasat обратился в Федеральную комиссию по связи (FCC) США, с требованием запретить компании SpaceX осуществлять запуск спутников связи Starlink, сообщает издание 3dnews. Кроме того, Viasat просит суд провести тщательную экологическую экспертизу аппаратов SpaceX. По мнению Viasat, орбитальная группировка оказывает негативное воздействие на окружающую среду, а вышедшие из строя аппараты будут увеличивать количество космического мусора.

Ранее FCC одобрила запуск 4409 спутников, из которых 2825 аппаратов должны были располагаться на орбитах высотой 1100 и 1300 км, а 1584 спутника на высоте 550 км. Однако в апреле американский регулятор изменил условия лицензии SpaceX, разрешив компании разместить все свои спутники на орбите высотой 550 км. В SpaceX обосновали свою просьбу необходимостью уменьшения задержек в сети и увеличения скорости передачи данных до 300 Мбит/с.

28 апреля SpaceX запустила на орбиту очередную 60 спутников Starlink. В настоящее время на орбите уде находится 1505 спутников Starlink.