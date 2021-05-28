Сенат США готов принять технологический закон против Китая

Американские сенаторы большинством в 38 голосов (68:30) проголосовали в четверг, 27 мая, за то, чтобы закончить обсуждение проекта Закона об инновациях и конкуренции (USICA), который чаще называют просто технологическим законом и который вне всяких сомнений направлен против Китая. Теперь членам верхней палаты Конгресса США предстоит голосование по этому закону, дата которого пока не определена.

Несмотря на то, что КНР в тексте USICA не упоминается, мало у кого есть сомнения в том, что он направлен на повышение способности США конкурировать с Китаем в технологической сфере. Жесткая позиция по отношению к Поднебесной – один из очень немногих вопросов, по которому позиции республиканцев и демократов в Конгрессе совпадают.