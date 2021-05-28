Сенат США готов принять технологический закон против Китая

Американские сенаторы большинством в 38 голосов (68:30) проголосовали в четверг, 27 мая, за то, чтобы закончить обсуждение проекта Закона об инновациях и конкуренции (USICA), который чаще называют просто технологическим законом и который вне всяких сомнений направлен против Китая. Теперь членам верхней палаты Конгресса США предстоит голосование по этому закону, дата которого пока не определена.
Несмотря на то, что КНР в тексте USICA не упоминается, мало у кого есть сомнения в том, что он направлен на повышение способности США конкурировать с Китаем в технологической сфере. Жесткая позиция по отношению к Поднебесной – один из очень немногих вопросов, по которому позиции республиканцев и демократов в Конгрессе совпадают.
Лидер большинства в Сенате Чак Шумер, кстати, соавтор USICA, заявил, что США тратят менее 1% от ВВП на основные научные исследования. Это более чем вдвое меньше расходов на науку в Китае.
«Мы сами поставили себя в очень опасное положение и можем отстать от всего мира в технологиях, которые будут определять развитие планеты в следующем столетии»,- подчеркнул он во время обсуждения законопроекта.
После прохождения в Сенате Закон об инновациях и конкуренции попадет в Палату представителей. Законом он станет после утверждения конгрессменами и подписания его Джо Байденом.
Согласно USICA правительство потратит ок. 190 млрд долларов на укрепление позиций Америки в технологической сфере в целом. Еще 54 млрд долларов предполагается выделить на увеличение производства полупроводников, микрочипов и телекоммуникационного оборудования, т.е. в те секторы, где отставание Соединенных Штатов наиболее заметно.
Закон также предполагает противодействие росту глобального влияния Пекина и дипломатическими средствами. Здесь речь идет о работе с союзниками и увеличении работы США в международных организациях. Напомним, сейчас Вашингтону приходится восстанавливать свое прежнее влияние, сильно ослабшее после четырех лет политики Дональда Трампа «Америка превыше всего».
Во время обсуждения USICA сенаторы также проголосовали за предложенную республиканцем Майком Крапо и демократом Роном Вайденом поправку, которая позволит правительству отвечать на то, что они считают действиями Китая, подрывающими конкуренцию.