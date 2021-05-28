Центробанк отозвал лицензии у двух банков

Центробанк утром 28 мая отозвал лицензии у «Заубер банка» и банка «ИРС», сообщает регулятор на своем сайте.

«Заубер Банк» находился на 227 строчке банковской системы РФ по величине активов. Специалисты Центробанка получили данные, что организация в значительных объемах проводила сомнительные операции по продаже иностранной валюты физлицам, а также проводила «сомнительные транзитные операции повышенного риска». Помимо этого банк нарушал российское законодательство.

Банк «ИРС» находился на 317 месте и также был замечен в нарушении федеральных законов, уточнили в ЦБ. При этом наибольшую часть кредитного портфеля финансовой организации составляли проблемные ссуды. Помимо этого банк занижал величину необходимых резервов, а также завышал стоимость имущества с целью создать видимость хороших финансовых показателей.

«В условиях низкого качества кредитного портфеля кредитная организация совершала операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала», — отметил регулятор.

Оба банка были участниками системы страхования вкладов. В настоящее время в организациях назначена временная администрация.

