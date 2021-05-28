Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов

Власти Украины объявили о закрытии с полуночи 29 мая воздушного пространства для зарегистрированных в Белоруссии самолетов, сообщает пресс-служба украинского кабмина. Уточняется, что власти Украины закроют воздушное пространство в качестве реакции на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске. Ранее Украина уже приостановила авиасообщение с Минском.

«Кабинет Министров Украины во время внеочередного заседания 28 мая утвердил протокольное решение о запрете использования воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в реестрах Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Установить запрет с 00 ч 00 мин 29 мая 2021 года поручено Министерству инфраструктуры, Госавиаслужбе Украины.

Украинские власти заявили, что до профильных ведомств Белоруссии данную информацию донесет Министерство иностранных дел страны. В ведомстве подтвердили, что решение принято в связи с действиями белорусских властей в ситуации с посадкой в Минске самолета Ryanair, следовавшим рейсом Афины — Вильнюс, и «в целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров».