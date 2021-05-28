В Кремле оценили решение США не возвращаться в Договор по открытому небу

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал решение США не возвращаться в Договор по открытому небу. По словам представителя Кремля, власти России сожалеют о позиции Вашингтона по данному вопросу.

Напомнив, что Договор по открытому небу продолжит существование, Песков подчеркнул, что без России и США он во многом потеряет свою жизнеспособность, передаёт РИА Новости.

«Конечно, сам Договор остаётся. Правда, конечно же, без участия США и России он во многом потеряет свою жизнеспособность. А все остальное, наверное, относится к вопросам стратегической стабильности, к мерам укрепления доверия, составной частью которых являлся и последние дни является этот договор», – резюмировал представитель Кремля, выразив сожаление, что в Вашингтоне приняли такое решение.

Ранее сообщалось, что Вашингтон принял окончательное решение не возвращаться в Договор по открытому небу. Об этом заместителю главы МИД РФ Сергею Рябкову заявила заместитель главы американского Госдепа Венди Шерман. По её словам, такое решение прияла администрация президента США Джо Байдена.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, однако вступил в силу лишь в 2002 году. Тогда подпись под документом поставили 35 государств, в том числе США и остальные страны НАТО, а также Россия, Белоруссия, Украина и некоторые другие страны Старого Света. Договор предоставлял право странам-членам совершать наблюдательные полёты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.

В ноябре 2020 года тогдашний глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора. Вслед за этим заявлением, 15 января 2021 в МИД РФ также заявили, что Россия не будет в одностороннем порядке придерживаться правил этого Договора. Вскоре президент РФ объявил о начале процедуры выхода нашей страны из соглашения.

19 ноября 2020 года депутаты нижней палаты парламента РФ поддержали законопроект, который был внесен в Госдуму российским лидером Владимиром Путиным по выходу нашей страны из Договора по открытому небу.