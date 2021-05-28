В Польше назвали «Северный поток – 2» газовой бомбой для Европы

В канцелярии президента Польши негативно оценили решение главы Белого дома Джо Байдена отказаться от санкций против газопровода «Северный поток – 2», назвал его «ошибочной оценкой реальности».

При этом Варшаве назвали данный проект «газовой бомбой, заложенной под европейской интеграцией». Об этом заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Кшиштоф Шерский, передаёт РИА Новости.

«Мы считаем, что «Северный поток – 2» – газовая бомба, которая заложена под европейскую интеграцию, – подчеркнул он. – Говорю так, потому что данный проект действительно взорвёт или может взорвать Европейский союз».

По мнению главы политического бюро польского президента, с окончанием строительства «Северного потока – 2» Европа сможет получать из России больше газа.

«Такой объём «голубого топлива», которые пойдёт из РФ на территорию ЕС через этот оконченный газопровод вместе с «Северным потоком – 1», создаст зависимость ФРГ от российских поставок, что означает политическое влияние Москвы на внешнюю политику и экономику ЕС», – уверен Шерский.

Как пояснил он, каждый газопровод имеет свой вентиль, и значит, что его можно будет закрыть на российской стороне.

«Поэтому от момента, когда строительство «Северного потока – 2» будет завершён, Западная Европа или ЕС должны будут брать во внимание при принятии своих решений, что могут потерять доступ к российскому газу, от которого будут полностью зависимы», – резюмировал представитель канцелярии президента Польши.