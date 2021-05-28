В России за сутки выявлено 9,2 тыс. новых случаев COVID

В России суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией составляет 9 252 случая, следует из данных оперативного штаба. Нарастающим итогом в стране выявлено 5 044 459 случаев заражения вирусом. 4 661 234 пациента вылечились от коронавируса, 120 406 – скончались. За последние 24 часа выздоровели 9385 человек, погибли — 404. 27 мая сообщалось о 9039 случаях заражения.

На первом месте по заболеваемости среди регионов РФ находится по-прежнему Москва, в столице выявили 3 274 новых случая COVID-19 за сутки, 56 пациента умерли, 2 998 человека выздоровели.

В топ-5 регионов по наибольшему приросту заболевших в РФ вошли Санкт-Петербург (+840), Московская область (+746), Ростовская область (+182), Воронежская область (+150), Нижегородская область (+146).

Наименьшее число заболевших выявлено в Магаданской области (+5), Еврейской АО (+2). Ни одного случая не зафиксировано в Ненецком АО и Чукотском АО.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано почти 169 млн случаев заражения коронавирусом и 3,5 млн смертей от него. Россия продолжает оставаться на шестом месте в мире по заболеваемости COVID. Лидируют США (33,2 млн случаев), далее следуют Индия (27,5 млн), Бразилия (16,3 млн), на четвертом месте Франция (5,7 млн), на пятом месте Турция (5,2 млн).

