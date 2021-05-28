В закромах ЦБ осела рекордная сумма

По данным на 21 мая 2021 года, Международные резервы РФ (инвестиции ЦБ РФ в иностранные активы) увеличились на 1,2%, до 600,9 млрд долларов. Это рекордный уровень для показателя, сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы Банка России. Предыдущий рекорд был достигнут 7 августа 2020 года — 600,7 млрд долларов. Столь высокого уровня, отметили в ЦБ, показатель достиг «преимущественно в результате положительной переоценки».

Международные резервы за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января 2021 года составляли 595,8 млрд долларов. В их состав входят высоколиквидные иностранные активы, в том числе монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервные позиции в МВФ и иностранная валюта.

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В сообщении о рекордном объёме ЗВР — две новости, комментирует событие главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, как водится — хорошая и плохая. Само по себе повышение суммы «заначки» — позитив. Она выросла за год с 563,9 до 600,9 млрд долл., то есть на 6,6%, по сравнению с 29 мая 2020 года. Причём в условиях пандемии и падения экономики. В основном это происходит за счёт переоценки активов. ЦБ под угрозой санкций США и из-за соображений рыночной конъюнктуры уменьшал долю долларовых вложений в пользу золота и других валют.

Эта стратегия дала результаты, поскольку доллар находится в нисходящем тренде с марта 2020 года. Соответственно, растут в цене альтернативные ему активы. Высокие объёмы резервов создают финансовую «подушку безопасности» в случае гипотетического резкого сокращения внешних поступлений в страну — из-за санкций, падения экспорта и пр. Таким образом, экономика более защищена от ухудшения платёжного баланса, имеет средства для выплат по обязательствам, поддержания курса рубля при его сильном снижении. Эти обстоятельства повышают международные рейтинги России, делают меньше стоимость привлечения заимствований.

Однако с другой стороны, отмечает эксперт, откладывание «на чёрный день» не должно становиться чуть ли не самоцелью. Данные средства практически «омертвлены», доходность их низка из-за низких процентных ставок на финансовых рынках. И этих средств лишена собственная экономика, требующая более высоких инвестиций для развития в период снижения ВВП. Опасения внешних экономических катаклизмов превалируют над соображениями развития.

Возможно, предполагает Марк Гойхман, геополитическая напряжённость последних месяцев диктовала данные соображения. В последние недели она стала спадать. Если состоится и окажется удачной анонсированная встреча президентов России и США в июне, градус противостояния может ещё ослабнуть. В таком случае может в дальнейшем уменьшиться и необходимость значительного пополнения резервов в пользу направления средств на текущие острые нужды.

Золотовалютные резервы России образуются в результате внешнеторговой деятельности государства, констатирует эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн. Приходящая таким образом иностранная валюта должна конвертироваться в рубли. Если бы так и происходило, то с учетом положительного сальдо торгового баланса России, российская валюта имела бы долгосрочную тенденцию к укреплению. Это был бы позитивный момент для внутреннего рынка в силу роста покупательной способности россиян, отмечает он, но автоматически било бы по конкурентоспособности экспортоориентированного промышленного сектора, а также дестимулировало импортозамещение, ведь иностранные товары из-за растущего рубля были бы дешевле.

Если посмотреть на структуру российской экономики, где доминирующее положение занимает именно промышленный сектор, то выбор именно в его пользу со слабым рублем, становится очевидным, считает аналитик. Другой вопрос, что можно рассматривать некие промежуточные варианты использования средств ЗВР.

Конечно, признает Антон Гринштейн, хочется, чтобы российская экономика развивалась более активно, но все-таки это должно происходить не столько и не только за счет ЗВР или других государственных ресурсов, а прежде всего за счет частных инвестиций, при обеспечении государством макроэкономической и финансовой стабильности. И именно с частными инвестициями в России огромная проблема.

Если посмотреть на историческую динамику ЗВР России, то, отмечает эксперт, они достигают максимального уровня перед кризисными явлениями. Объяснить это можно влиянием межрыночных связей, из-за которых, в конце макроэкономического цикла проифляционные факторы подбрасывают цены на сырье, особенно на нефть, до максимальных значений. Это вызывает экономический шок, потому что при таком уровне цен на сырье, экономика не может расти дальше, а потому происходит экономический спад, во время которого цены на сырье и другие активы резко снижаются.

Для стран с экспортно-сырьевым типом экономики, как в России, это ведет к автоматическому сокращению доходов бюджета от внешнеторговой деятельности, подпитки у ЗВР нет, а расходы остаются. Так что ЗВР начинает тратиться на внутренние цели, резко их сокращая. Если следовать подобной исторической логике, указывает Антон Гринштейн, можно сделать вывод о том, что рекордный уровень ЗВР России в 601 млрд долл. благодаря высоким ценам на нефть сигнализирует о скором кризисе, видимым триггером которого, может быть конфликт со странами Запада, или проблемы с ростом мировой экономки.