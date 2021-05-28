Во Франции совершено очередное нападение на сотрудников полиции

Во Франции преступник тяжело ранил ножом сотрудницу полиции в городке Ля-Шапель-сюр-Эрдр. Неизвестный мужчина вошел в отделение полиции и ударил полицейскую ножом, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на французские СМИ.

После этого нападавший бежал, однако полицейские вскоре догнали его. В завязавшейся перестрелке злоумышленник успел ранить двоих жандармов. Ответным огнем стражей порядка он был тяжело ранен и скончался.

Источники телеканал BFMTV сообщил, что речь идет о мужчина в возрасте около 40 лет известен наличием психиатрических отклонений и уже имевшими место фактами агрессии в отношении представителей правоохранительных органов. Сотрудница полиции, пострадавшая при нападении, госпитализирована с тяжелым ранением бедра.

23 апреля в городе Рамбуйе, расположенном в 45 километрах от Парижа, выходец из Туниса убил полицейскую, напав на нее с ножом у здания комиссариата. Жертвой атаки стала 48-летняя административная служащая комиссариата полиции. Представитель профсоюза полицейских подразделений SGP Police-FO Unit Франсуа Берсани заявил, что злоумышленник во время нападения выкрикнул «Аллаху акбар!». Найденное в кармане куртки удостоверение свидетельствует о том, что преступнику было 37 лет, он родился и вырос в Тунисе, а во Францию перебрался в 2009 году. До 2019 года преступник находился во Франции нелегально, но два года назад сумел получить французские документы. При этом тунисец ни разу не попадался на глаза полиции и не числился ни в одном антитеррористическом реестре (FSPRT и SDAT).