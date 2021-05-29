Air France получила разрешение на полеты в Москву минуя Белоруссию

Французская авиакомпания Air France получила разрешение от России на новый маршрут полетов по маршруту Париж – Москва – Париж в обход воздушного пространства Белоруссии, сообщает ТАСС.

«Да, у нас есть разрешение с этих выходных», – сообщили информагентству в авиакомпании и уточнили, полеты «будут осуществляться в обход воздушного пространства Белоруссии». Представитель Air France также подтвердил, что первый подобный рейс вылетел утром 29 мая из парижского аэропорта Руасси – Шарль де Голль.

С 26 по 29 мая Air France не могла совершать рейсы в Москву, поскольку Россия не авиакомпания давала разрешения на маршрут в обход Белоруссии.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Греции в Литву под предлогом ложного сообщения о минировании был посажен в аэропорту Минска. На перехват гражданского самолета был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолета белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Против Протасевича в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.

24 мая Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты над своей территорией и рекомендовал перевозчикам из ЕС не летать над территорией Белоруссии.