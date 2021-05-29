Армения готова отвести войска от границы с Азербайджаном

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, комментируя заявление Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, заявил, что его страна готова отвести войска от границы с Азербайджаном с целью деэскалации конфликта, сообщают «РИА Новости». «Я приветствую заявление сопредседателей МГ ОБСЕ, логика представленных там шагов принципиально приемлема для нас… Мы готовы в любой момент начать отвод войск и ждем достижения Минской группой ОБСЕ договоренности с Азербайджаном, чтобы начать такой отвод», – сказал Пашинян.

Руководитель правительства Армении добавил, что Ереван готов при содействии МГ ОБСЕ провести работы по уточнению границ, демаркации и делимитации, а также возобновить под ее эгидой переговорный процесс по Карабаху.

12 мая власти города Горис Сюникской области Армении сообщили о нарушении азербайджанскими военными государственной границы республики. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что действия Азербайджана – «это заранее спланированная провокация, у них фальшивые карты, которыми хотят обосновать, что находятся в рамках границ Азербайджана».

15 мая Пашинян заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи. «Вчера была достигнута договоренность, что сегодня ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении. Эта договоренность выполнена частично, есть территории, которые азербайджанцы покинули. Но, поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении, в том числе, военной помощи», - сказал Пашинян на внеочередном заседании по ситуации на границах Армении.

По словам Пашиняна, представитель 102-ой российской военной базы подключился к переговорам с представителями ВС Азербайджана по ситуации на границах Армении. «Примечательно, что наши карты и карты российской военной базы подтверждают наши утверждения о принадлежности данной территории и приграничных координат», – сказал Пашинян.

25 мая министерство обороны Армении сообщило о гибели своего военнослужащего в перестрелке в районе, в который ранее вторглись азербайджанские военнослужащие.

27 мая Баку заявил о пленении шести армянских военнослужащих, которые якобы пытались заминировать пути снабжения, ведущие к позициям армии Азербайджана.

28 мая министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле с армянской стороны и ранении своего военнослужащего. Азербайджанские военные открыли ответный огонь по армянским позициям.

Армения Азербайджан, последние новости: Армения и Азербайджан на пороге новой войны