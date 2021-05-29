Индийский штамм коронавируса устойчив к антителам у привитых вакциной Pfizer

Исследование Института Пастера в Париже показало, что вакцина американской компании Pfizer менее эффективна против индийского штамма коронавируса SARS-CoV-2, сообщает «Интерфвкс» со ссылкой на европейские СМИ.

«Несмотря на незначительное снижение эффективности, вакцина Pfizer, вероятно, защищает от индийского варианта [коронавируса], согласно результатам лабораторных испытаний», – сказал директор института и соавтор исследования Оливье Шварц.

В исследовании приняли участие 28 медицинских работников из Орлеана. Из них 16 человек получили две дозы вакцины Pfizer, а 12 - одну дозу вакцины AstraZeneca.

Согласно исследованию, у переболевших коронавирусом и у получивших две дозы Pfizer иммунитет к индийскому штамму коронавируса оказался в три-шесть раз слабее, чем к британскому и южноафриканскому.

Сегодня, 29 мая, сообщалось, что министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг объявил об обнаружении в стране нового штамма коронавируса SARS-CoV – это гибрида индийского и британского штаммов.

По словам руководителя вьетнамского минздрава, новый штамм коронавируса более заразен и быстро распространяется. Предположительно, что его появление привело к росту заболеваемости во Вьетнаме, которому ранее, до появления в стране британского штамма, удавалось сдерживать распространение вируса.