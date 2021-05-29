Коронавирусом в России заболели вновь более 9 тыс. человек

В России за последние сутки ещё 9 289 человек заболели коронавирусом.

Всего к утру субботы, 29 мая число заразившихся COVID-19 в нашей стране составило 5 053 748. За всё время эпидемии жертвами ковида стали 120 807 россиян, из них 401 за последние сутки. Вылечились 4 670 484 человек (+9 250).

По числу новых заболевших продолжает лидировать Москва – в столице за минувшие 24 часа выявили 2 241 инфицированных коронавирусом. На втором месте Санкт-Петербург (+846). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+750). Далее следуют Ростовская область (+180) и Нижегородская область (+149).

Напомним, накануне было выявлено 9 252 новых заболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в столице. По словам градоначальника, она сейчас стабилизировалась, но уровень по заболевшим всё равно остаётся достаточно высоким.

«Я должен сказать, что ситуация с COVID-19 в городе стабилизировалась, у нас уже нет такого недельного роста, – подчеркнул он. – У нас за прошлую неделю даже упали данный по числу госпитализаций и по количеству выявленных больных. Посмотрим, как эта неделя закончится, но я думаю, она будет как максимум на том же уровне».

При этом Собянин подчеркнул, что сам уровень по заболевшим остаётся достаточно высоким. В этой связи он призвал москвичей не забываться, охраняться и беречь себя, а также прививаться.

