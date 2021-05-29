Песков прокомментировал переговоры Путина и Лукашенко

В Сочи завершился второй раунд переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги Путина и Лукашенко. На переговорах в Сочи обсуждалась тема перевода второго транша из России в Белоруссию в размере 500 млн долларов США из ранее одобренного российского кредита объемом 1,5 млрд долларов. По словам Пескова, эти средства поступят в Минск в ближайшее время. При этом президент Белоруссии не ставил вопроса об увеличении экономической помощи от России. «Президент Лукашенко не озвучивал каких-либо просьб о дополнительной экономической помощи, вопрос так не ставился», – сказал Песков. Кроме того, пресс-секретарь российского президента заявил, что на переговорах не обсуждалась тема перехода России и Белоруссии к единой валюте.

Песков сообщил, что Путин и Лукашенко обсудили дело россиянки Софии Сапеги, следовавшей из Афин в Вильнюс на борту самолета ирландской авиакомпании Ryanair и задержанной в аэропорту Минска. «По инициативе президента России была поднята тема российской гражданки, которая была задержана, которая сейчас находится в СИЗО. Разумеется, ее судьба нам небезразлична, но также, принимая во внимание тот факт, что у нее действительно, и это подтвердилось, есть вид на жительство в Белоруссии. Мы, конечно, исходим из того, и это было подчеркнуто президентом России, что все должно происходить в рамках закона», – сказал пресс-секретарь российского президента.

Вчера, 28 мая, прошел первый раунд переговоров Путина и Лукашенко в Сочи в пятницу. Песков сообщил, что переговоры президентов Путина и Лукашенко продолжались более пяти часов.

«В первом квартале текущего года – а Россия остаётся ключевым торгово-экономическим партнёром Белоруссии – мы наблюдаем значительный рост товарооборота – 18,4 процента. И это хорошая тенденция, важно её сохранить при активной работе правительства, сейчас наш председатель правительства как раз в Минске находится... Есть хорошие, позитивные тенденции по другим направлениям. Всё это, безусловно, будет в центре нашего внимания. Так же, как мы с Вами занимаемся вопросами строительства Союзного государства. Мы делаем это, как говорится, спокойно, исходя из того, чтобы обеспечить интересы как Белоруссии, так и России, двигаемся в этом направлении уверенно. Эта работа уже даёт конкретные результаты нашим гражданам. Вопрос только в том, чтобы делать всё последовательно, не спеша, не забегая вперёд, а действуя поэтапно, имея в виду как раз обеспечение наших интересов так, как каждая из сторон это сама для себя определяет. рассказывал о том, как идёт работа», – сказал Путин перед началом переговоров с Лукашенко.