Skoda Karoq 4х4: полный привод в России любят все больше

Чешская марка Skoda продолжает укреплять свои позиции в нише компактных внедорожников российского автомобильного рынка. Здесь в январе прошлого года она начала продажи модели Karoq, причем, компания решила постепенно выводить на рынок разные модификации: первой у дилеров появилась моноприводная версия машины с турбированным двигателем 1,4 TSI (150 л.с.), оснащенная классической гидромеханической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Следом в апреле 2020 г. начались продажи полноприводной модификации Karoq, далее в октябре 2020 г. в салоны поступила опять монопривоодная версия, но уже с атмосферным мотором 1,6 MPI мощностью 110 л.с. и механической коробкой передач.

По словам Тимура Алиева, руководителя PR-направления Skoda Auto Russia, роль кроссоверов в развитии марки в России быстро растёт: если в 2016 г. класс SUV в общих продажах бренда в РФ занимал только 11% продаж, то в 2020 г. это доля уже составляла уже 38%, а за зиму – весну 2021 г. она поднялась до отметки в 42%.

Одновременно предпочтения потребителей все больше смещаются в сторону полноприводных версий, особенно это заметно в отношении модели Karoq. По итогам ушедшего года модификация 4х4 этой модели составляла порядка четверти всех продаж модели – из 12,2 тыс. проданных Karoq в России в 2020 г. 3,2 тыс. были полноприводными. Однако по итогам первого квартала текущего года в России из 2,4 тыс. реализованных Skoda Karoq две трети – 1,8 тыс. единиц пришлось на продажи полноприводной модификации.

Все четыре колеса

Рост потребительского внимания к полноприводным версиям представители марки Skoda объясняют несколькими факторами: безусловно, в сложных российских климатических условиях машины 4х4 позволяют себя чувствовать на дорогах более уверенно. Особенно убедиться в этом помогла последняя многоснежная зима, когда даже в больших мегаполисах коммунальные службы порой не справлялись с уборкой снега, и полный привод иногда был буквально способом выживания автомобилистов в заваленных снегом дворах. Также как зимой, так и летом полный привод даёт более высокую свободу перемещения за городом, когда, например, нужно проехать до дачи или места пикника по грунтовой дороге. Одновременно полный привод более безопасен и на скоростной трассе – вовремя подключенное электроникой усилия мотора на вторую пару колес может предотвратить опасный занос в гололедицу зимой или летом в дождливую погоду.

Почувствовать преимущества модификации Karoq марка Skoda предложила во время тест-драйва по дорогам Хакасии. Karoq 4х4 комплектуется турбированным двигателем 1,4 л. с мощностью 150 л.с. и имеет увеличенный дорожный просвет (164 мм). Но главная изюминка полноприводной модификации является коробка передач – вместо классической гидромеханической 8-ступенчатой КПП, здесь двигатель агрегирован с роботизированной 6-ти ступенчатой автоматической коробкой DSG.

Роботизированная коробка с одной стороны имеет репутацию менее надежного узла по сравнению с гидромеханикой, однако позволяет двигаться более динамично. Это происходит потому, что у робота передач на две меньше, не надо путаться в восьми ступенях. Ну и, во-вторых, алгоритм электронного управления у роботизированной коробки другой: DSG с двумя сцеплениями способна быстрее подстраивается под характер водителя, более четко подбирая нужную передачу, когда, например, машина идет на обгон.

Но вот и легкое бездороже: заморосил дождик, и грунтовая дорога в районе хакасского горнолыжного курорта «Гладенькая» пошла вверх. В скользкой колее подключение второй оси приходится очень кстати. Имитация блокировки дифференциалов отрабатывают без лишних дерганий и рывков. Более активно использовать полный привод можно двумя способами: включить режим «Снег», тогда двигатель и коробка работают заметно плавнее. Или еще вариант – активировать режим Off-Road, который блокирует муфту и частично отключает стабилизирующую электронику. Во втором случае машина выкарабкивается из грязи более агрессивно. Но если же под колесами снег, то лучше использовать режим Snow, иначе можно зарыться. Приятный момент – во время движение с полным приводом на экран мультимедиа-системы можно вывести раздел 4х4 с виртуальными приборами, наблюдая крены и другие характеристики прохождения сложных участков.

К конструктивным особенностям Karoq 4х4 следует также отнести тот факт, что у этой версии появилась многорычажная подвеска сзади. Но на управляемости машины это не сказалось – полноприводный Karoq, также как и его моноприводные собратья чётко держит острую дугу поворота, при этом для задних пассажиров дорожные колдобины стали еще менее ощутимы. Помимо более высоких ходовых качество рост популярности Karoq 4х4 во многом связан с его ценой. Моноприводный Karoq х4 c мотором 1,4 TSI в популярной средней комплектации Ambition сейчас стоит 1,8 млн руб., в то время, как полноприводная версия лишь на 150 тыс. руб. дороже.

Саяно-Шушенской ГЭС откроют для туристов

Тест драйв нового автомобиля Skoda Karoq 4х4 проходил по маршруту из столицы Хакасии Абакана до Саяно-Шушенской ГЭС (СШГ). Пока попасть на гидроэлектростанцию для туристов невозможно, величественное сооружение высотой с 80-ти этажный дом можно посмотреть лишь со смотровой площадки, устроенной чуть ниже по течению реки Енисей. Для участвующих в тест-драйве журналистов сделали исключение и дали возможность посмотреть, как работает гидроэлектростанция изнутри.

Посещение самой крупной российской гидороэлектростанции впечатляет: у подножья плотины ощущается, как буквально дрожит земля от падающей с высоты почти 200 метров водной стихии (максимальная пропускная способность эксплутационного водосброса составляет 13,09 тыс. кубометров в секунду). Внтури станции основное место занимает огромный машинный зал, который расположен над десятью работающими гидроагрегатами мощностью 640 мегаватт каждый.

Высота плотины составляет 245 метров, длина её гребня – более километра (1074 м). На гребень плотины автобус поднимает нас через тоннель снизу, который использовался еще при строительстве – до сих пор в стенах виднеются ниши, где гигантские грузовики могли разъезжаться друг с другом. Со смотровой площадки открывается захватывающий вид на Енисей и Саянские горы. Образованное в результате перекрытия Енисея плотина площадью 621 квадратный километр помогла создать здесь уникальный мягкий климат, район этот называют «Сибирской Швейцарией», в местных садах летом вызревают яблоки, персики и даже виноград.

Мощь плотины сверху ощущается еще больше. Говорят, что СШГ способна выдержать прямое попадание ядерной бомбы. Подсчитано, что использованного здесь бетона хватило бы на строительство автомобильной дороги из Санкт-Петербурга во Владивосток. Или же чтобы проложить узкую бетонную тропинку до Луны.

Внизу виднеется небольшая часовня, построенная в память о 75 погибших в результате аварии в 2009 г. Пресс-секретарь СШГ Алексей Дубовец рассказывает, что сейчас гидроэлектростанции соответствует всем самым высоким стандартам безопасности, вероятность техногенных катастроф сведена к минимуму. За состоянием сооружения следят 11 тысяч единиц контрольно-измерительной аппаратуры. Чуть ниже по течению построен масштабный дополнительный береговой канал водосброса – весной во время паводка его открывают для того, чтобы избавится от избыточного напора воды. Это зрелище собирает большое число зрителей, говорят, что оно сопоставимо с видом Ниагарского водопада.

В настоящее время на Саяно-Шушенской ГЭС действует строгий пропускной режим: для прохода на станцию нужно заранее предоставлять паспортные данные посетителей, регистрировать камеры, фотоаппараты и прочую аппаратуру. Однако, в ближайшее время руководство ГЭС рассматривает возможность допуска организованных экскурсий. Как рассказал «Эксперту» Алексей Дубовец, допуск экскурсионных групп на СШГ возможен уже с начала сентября. О том, сколько будут стоить такие экскурсии, и как в деталях будут организовываться пока не сообщается.