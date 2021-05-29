США объявили о приостановке авиасообщения с Белоруссией и новых санкциях

Администрация американского президента приняла решение о приостановке авиасообщения между США и Белоруссией из-за инцидента с самолётом компании Ryanair.

Об этом заявила пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Кроме того, Вашингтон объявил о повторном введении санкций против девяти госпредприятий и разработке новых ограничительных мер против ключевых представителей властей Белоруссии, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на заявление Псаки, опубликованное на официальном сайте Белого дома, в США считают, что перенаправление Минском под ложным предлогом самолета Ryanair, совершающего перелет между двумя государствами-членами ЕС и последующий арест Романа Протасевича являются прямым нарушением международных норм.

Подчёркивается, что эти события произошли «на фоне нарастающей волны репрессий со стороны режима Лукашенко против стремлений белорусского народа к демократии и соблюдению прав человека в этой стране».

В этой связи США приостанавливают применение соглашения 2019 года с Белоруссией об использовании воздушного пространства. Также в сотрудничестве с Брюсселем и другими партнёрами Вашингтон разрабатывает адресные санкции против ключевых представителей белорусских властей, связанных с нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая.

Кроме того, в США намерены 3 июня 2021 года вернуть ранее снятые ограничения против девяти государственных предприятий Белоруссии, американским гражданам нельзя теперь заключать с ними сделки или действовать в их интересах.

Помимо этого, Белый дом призывает Лукашенко провести «заслуживающее доверия международное расследование событий 23 мая, немедленно освободить всех политических заключенных и вступить во всеобъемлющий и подлинный политический диалог с лидерами демократической оппозиции и групп гражданского общества».

По мнению Вашингтона, это должно привести к проведению в стране «свободных и справедливых президентских выборов под эгидой ОБСЕ».