В Москве появится новый фармзавод по производству онкопрепаратов - заммэра Ефимов

На территории ОЭЗ «Технополис «Москва» ввели в эксплуатацию первую очередь нового фармацевтического комплекса. Инвестиции в реализацию проекта на этом этапе составили более одного млрд рублей. Об этом сообщил заместитель Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На предприятии будет производиться порядка 120 наименований препаратов для лечения неврологических и онкологических заболеваний. Заявленный объем выпускаемой продукции - до 100 млн упаковок различных лекарственных форм ежегодно. К изготовлению первых партий лекарственных препаратов резидент ОЭЗ планирует приступить в августе этого года, а вывести производство на полную мощность - во втором квартале 2022 года. Инвестиции в реализацию проекта уже превысили один млрд рублей, также на предприятии будет создано 260 рабочих мест», - сказал заместитель мэра.

В настоящее время на площадке первой очереди комплекса завершили основные строительно-монтажные работы, ведется подготовка к установке технологического оборудования и проведению пуско-наладочных работ.

«На первом этапе строительства комплекс занимает 3,4 тысячи квадратных метров. После второго этапа территория предприятия увеличится до 5,5 тысячи квадратных метров, а площадь чистых комнат составит 1,8 тысячи квадратных метров. В составе комплекса предусмотрен собственный R&D центр и микробиологическая лаборатория для разработки новых лекарств», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Резидент столичной ОЭЗ – компания «ОнкоТаргет», совместно с партнерскими организациями планирует консолидировать усилия по созданию социально значимых препаратов, которые не производятся в России, включая препараты для лечения онкологических заболеваний. Большая часть препаратов будет направляться в муниципальные медицинские учреждения страны в рамках госзаказов.

По словам, генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, статус резидента позволяет предприятиям ежегодно экономить на налогах и других обязательных платежах.

«Компании получают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль. Освобождающиеся средства предприятия, локализованные в ОЭЗ «Технополис «Москва», инвестируют в развитие производства», - добавил он.

«ОнкоТаргет» - научно-производственный комплекс, организованный по принципу полного цикла. Предприятие обладает всеми необходимыми компетенциями для разработки и производства оригинальных и воспроизведенных лекарственных средств для лечения онкологических и других социально значимых заболеваний. С 2020 года компания является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва».