В России вступают в силу новые правила выдачи загранпаспортов

30 мая в РФ вступят в силу новые правила выдачи заграничных паспортов.

В соответствии с ними получить документ получат возможность не только россияне, которые проживают на территории РФ, но также наши соотечественники, постоянным местом жительством которых являются иностранные государства. Правда, чтобы получить заграничный паспорт гражданина РФ, им всё равно необходимо будет посетить Россию, пишет «Парламентская газета».

По данным издания, которое ссылается на подготовленный МВД приказ, меняются правила выплаты госпошлины в случае замены утраченного или пришедшего в негодность загранпаспорта.

По новым правилам от их уплаты освобождаются те россияне, которые пострадали в чрезвычайных ситуациях. Для всех остальных госпошлина составит при получении загранпаспорта старого образца 2 тыс. руб. для получения документа нового образца – 5 тыс. руб. Кроме того, чтобы стать обладателем паспорта нового образца необходимо будет сдавать отпечатки пальцев.

При этом сроки выдачи заграничного паспорта не поменялись: по месту прописки его выдадут в течение одного месяца с момента заявления, а по месту пребывания — в течение трёх месяцев.

