В Сочи продолжаются переговоры Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Сочи продолжатся переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает «РИА Новости».

Вчера, 28 мая, прошел первый раунд переговоров Путина и Лукашенко в Сочи в пятницу. Песков сообщил, что переговоры президентов Путина и Лукашенко продолжалась более пяти часов.

«В первом квартале текущего года – а Россия остаётся ключевым торгово-экономическим партнёром Белоруссии – мы наблюдаем значительный рост товарооборота – 18,4 процента. И это хорошая тенденция, важно её сохранить при активной работе правительства, сейчас наш председатель правительства как раз в Минске находится... Есть хорошие, позитивные тенденции по другим направлениям. Всё это, безусловно, будет в центре нашего внимания. Так же, как мы с Вами занимаемся вопросами строительства Союзного государства. Мы делаем это, как говорится, спокойно, исходя из того, чтобы обеспечить интересы как Белоруссии, так и России, двигаемся в этом направлении уверенно. Эта работа уже даёт конкретные результаты нашим гражданам. Вопрос только в том, чтобы делать всё последовательно, не спеша, не забегая вперёд, а действуя поэтапно, имея в виду как раз обеспечение наших интересов так, как каждая из сторон это сама для себя определяет. рассказывал о том, как идёт работа», – сказал Путин перед началом переговоров с Лукашенко.