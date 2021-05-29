Великобритания присоединилась к расследованию США о происхождении коронавируса

Спецслужбы Великобритании занялись проверкой версии о том, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет лабораторное происхождение, сообщает Lenta.ru со ссылкой на британское издание The Telegraph. По информации газеты, которая ссылается на свой на высокопоставленный источник, британские специалисты сотрудничают по этому вопросу с США, обмениваясь с американцами полученными данными.

26 мая президент Джо Байден заявил, что поручил разведывательному сообществу США доложить ему через 90 дней причины появления коронавируса SARS-CoV-2, включая «конкретные вопросы к Китаю», сообщает CNN.

«В рамках этого отчета я попросил выяснить, в каких областях могут потребоваться дальнейшие исследования, включая конкретные вопросы для Китая. Я также прошу, чтобы эти усилия включали работу наших национальных лабораторий и других правительственных агентств по расширению усилий разведывательного сообщества. И я попросил разведывательное сообщество полностью информировать Конгресс о своей работе», – сказал Байден.

Заявление президента США было сделано после отчета американской разведки о том, что в ноябре 2019 года несколько исследователей китайского Института вирусологии Ухани заболели и были госпитализированы.

21 мая члены комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии заявили о существовании убедительных косвенных доказательств лабораторного происхождения коронавируса SARS-CoV-2. «Серьезные косвенные доказательства вызывают серьезные опасения, что вспышку COVID-19 могла вызвать утечка из Уханьского института вирусологии», – говорится в сообщении конгрессменов.

Кроме того, они утверждают, что американские дипломаты еще в 2017 году сообщали, что лаборатория в Ухане занимается опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения необходимых протоколов безопасности. А осенью 2019, по информации членов комитета, несколько сотрудников лаборатории болели с симптомами, похожими на последствия COVID-19. Также в публикации упоминается причастность китайских военных к институту в Ухане.

По мнению конгрессменов, косвенных доказательств естественного происхождения вируса мало. Например, китайские власти до сих пор не могут точно назвать вид, от которого вирус начал передаваться человеку. Члены комитета призвали правительство США оказать большее давление на Китай, чтобы Пекин позволил провести полное исследования возникновения пандемии и проверить вероятность его искусственного происхождения.

30 декабря агентство Associated Press опубликовало статью, в которой утверждается, что расследование о происхождении коронавируса SARS-CoV-2 в Китае находится под жестким контролем властей.

Расследование AP было основано на десятках интервью с китайскими и иностранными учеными, официальными лицами, а также на утечках документов содержащих служебные сведения и документах из кабинета министров Китая и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно данным АР, правительство Китая следит за всеми научными исследованиями и требует, чтобы публикация любых данных была одобрена новой специальной комиссией, которая подчиняется непосредственно председателю КНР Си Цзиньпину.

По информации AP группа исследователей посетила в Китае пещеру, где обитают летучие мыши и смогла взять образцы, но они были конфискованы правительством, а специалистам приказали не разговаривать с прессой.

Попытка группы журналистов AP попасть в эту пещеру также окончилась неудачно – полиция и люди в штатском, следившие за журналистами, блокировали доступ к пещере с летучими мышами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что коронавирус SARS-CoV-2 либо был искусственно получен Уханьском институте вирусологии, либо китайцы не смогли удержать в стенах лаборатории природный вирус, взятый специалистами для исследований.